Sanatate

DCNews Sanatate Galați. Laser antiacneic de ultimă generație, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Cuv. Parascheva
Data actualizării: 12:20 15 Dec 2025 | Data publicării: 11:25 15 Dec 2025

Galați. Laser antiacneic de ultimă generație, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase "Sf. Cuv. Parascheva
Autor: Crişan Andreescu

Galați Foto: Facebook Costel Fotea
 

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Galați  a fost dotat cu un laser antiacneic ultramodern,  produs în 2025 și aprobat FDA — singurul de acest fel din sistemul public din Român, a declarat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean.

"Echipamentul a fost achiziționat printr-un parteneriat între Consiliul Județean Galați, și Ministerul Sănătății.

 Aparatul este utilizat în cadrul Secției Clinice  de Dermato-Venerologie,  coordonată de Prof. Univ. Dr. Habil Alin Laurențiu Tatu.

Laserul acționează direct asupra glandelor sebacee, reducând inflamația, bacteriile și secreția glandelor sebacee - o soluție esențială pentru pacienții cu acnee severă sau contraindicații la terapii sistemice. Pentru mulți tineri, oferă o șansă reală la o viață fără durere, jenă sau stigmatizare", a declarat Costel Fotea.

Costel Fotea: Am promis, ne-am ținut de cuvânt

"Procedura se realizează prin internare pacientului, începând cu un consult în ambulatoriu, plan personalizat și consimțământ (minim 16 ani). Urmează trei ședințe la intervale de 30 de zile, cu rezultate vizibile în 6-12 luniși monitorizare la 30 și 90 de zile.
Terapia este indicată formelor moderate-severe de acnee, mai ales atunci când tratamentele clasice nu funcționează.

Aparatul se află în prezent în etapa de testare și calibrare și va fi pus la dispoziția pacienților în perioada următoare.

Acest echpament marchează un pas esențial în modernizarea serviciilor medicale și în oferirea unor tratamente de înaltă calitate pacienților noștri", a mai precizat liderul PSD Galați.

