Costel Fotea: Am promis, ne-am ținut de cuvânt
Data actualizării: 13:25 09 Dec 2025 | Data publicării: 13:24 09 Dec 2025

Costel Fotea: Am promis, ne-am ținut de cuvânt
Autor: Crişan Andreescu

Fotea Foto: Facebook Costel Fotea
 

Pe drumul DJ 251, între Pevhea și Costache Negri, podețul și drumul afectate de inundații, refăcute în urma unei nvestiții de 3 milioane de lei, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al CJ Galați.

"Zona a fost grav afectată de viitura de pe lacul și valea Potârnichea, iar acest drum, atât de important pentru cele două comunități, era în pericol de a fi total întrerupt. Investiția derulată de Consiliul Județean Galați,  în valoare de aproape 3 milioane de lei,  a permis punerea în siguranță a DJ 251, infrastructura rutieră  fiind refăcută din temelii.

Structura drumului a fost  consolidată pe o lungime de peste 160 metri cu un zid de gabioane cu o înălțime de 3,5 metri,  menit să stabilizeze taluzurile și să prevină alunecările de teren în perioadele cu ploi abundente.

De asemenea, a fost construit un nou podeț, cu o lungime de 13 metri și o capacitate  de preluare a peste 1.000 mc de apă, adaptat riscurilor crescute din zonă. În plus, în amonte și aval  au fost executate lucrări  complexe de curățare, profilare și regularizare a albiei.

Le mulțumesc colegilor mei - domnul Mihăiță Măncilă, primarul comunei Pechea, și domnul Ștefan Luca, primarul comunei Costache Negri -  pentru sprijinul acordat în derularea într-un timp scurt a acestui proiect atât de important, DJ 251 reprezentând inclusiv o alternativă rutieră esențială la DN 25. 

Am promis, ne-am ținut de cuvânt. Astăzi, DJ 251 este un drum modern, sigur pentru circulația rutierăși rezistent în calea apelor", a precizat Costel Fotea.

