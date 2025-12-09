Costel Fotea: Am promis, ne-am ținut de cuvânt

"Zona a fost grav afectată de viitura de pe lacul și valea Potârnichea, iar acest drum, atât de important pentru cele două comunități, era în pericol de a fi total întrerupt. Investiția derulată de Consiliul Județean Galați, în valoare de aproape 3 milioane de lei, a permis punerea în siguranță a DJ 251, infrastructura rutieră fiind refăcută din temelii.

Structura drumului a fost consolidată pe o lungime de peste 160 metri cu un zid de gabioane cu o înălțime de 3,5 metri, menit să stabilizeze taluzurile și să prevină alunecările de teren în perioadele cu ploi abundente.

De asemenea, a fost construit un nou podeț, cu o lungime de 13 metri și o capacitate de preluare a peste 1.000 mc de apă, adaptat riscurilor crescute din zonă. În plus, în amonte și aval au fost executate lucrări complexe de curățare, profilare și regularizare a albiei.

Le mulțumesc colegilor mei - domnul Mihăiță Măncilă, primarul comunei Pechea, și domnul Ștefan Luca, primarul comunei Costache Negri - pentru sprijinul acordat în derularea într-un timp scurt a acestui proiect atât de important, DJ 251 reprezentând inclusiv o alternativă rutieră esențială la DN 25.

Am promis, ne-am ținut de cuvânt. Astăzi, DJ 251 este un drum modern, sigur pentru circulația rutierăși rezistent în calea apelor", a precizat Costel Fotea.



