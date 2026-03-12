Metoda de gătit pe care medicii oncologi recomandă să o eviți

Dr. Shikha Jain, hematolog și oncolog, a spus pentru Parade că modul în care gătești alimentele poate schimba compoziția lor chimică. Potrivit medicului, unele metode de gătit pot crea compuși dăunători, în timp ce altele păstrează nutrienții și reduc inflamația.

„Modul în care ne preparăm alimentele poate schimba compoziția lor chimică”, a spus dr. Shikha Jain.

De asemenea, medicul a explicat că modul în care gătești alimentele în fiecare zi contează și că mici schimbări în prepararea mâncării se pot acumula în timp și pot influența sănătatea pe termen lung, inclusiv riscul de cancer.

„Anumite metode de gătit pot genera compuși nocivi, în timp ce altele ajută la păstrarea nutrienților și la reducerea inflamației. Aceste mici diferențe în prepararea alimentelor pot duce, în timp, la acumularea unor substanțe care influențează sănătatea pe termen lung, inclusiv riscul de cancer”, a mai spus dr. Shikha Jain.

VEZI ȘI: Cel mai bun sandviș din lume, creat de o studentă din 5 ingrediente

Recomandarea oncologilor

Pentru a reduce riscul de cancer, oncologii recomandă să eviți alimentele arse, cum ar fi carnea și legumele. Carbonizarea produce compuși nocivi - amine heterociclice (AHC) și hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) - care pot deteriora ADN-ul și pot crește riscul de cancer, în special colorectal. AHC se formează la temperaturi înalte în proteinele din carne, pește sau pui, iar HAP apar când grăsimea picură în foc, iar fumul se lipește de alimente.

Recomandarea medicilor oncologi este ca, atunci când mâncarea se arde, să tai sau să cureți părțile afectate, iar dacă este foarte arsă, cel mai bine ar fi să o arunci. Aceștia au explicat că a consuma ocazional alimente arse nu crește semnificativ riscul de cancer, însă dacă devine un obicei frecvent, atunci el poate fi periculos. Cel mai sigur este să gătești alimentele în moduri mai sigure, fără carbonizare, cum ar fi coacerea sau gătirea la abur.

VEZI ȘI: Slăbitul, un coșmar. Bilic: Din păcate, nu există un leac pentru obezitate. Află care ar putea fi soluția salvatoare

Sfaturi utile pentru a găti mai sănătos

Pentru a găti mai sănătos, experții recomandă fierberea alimentelor, gătirea la abur, coacerea sau prăjirea ușoară, la temperaturi scăzute. Gătirea lentă la temperaturi scăzute face ca mâncarea să fie mai fragedă și mai ușor de digerat. Marinarea alimentelor cu lămâie, oțet, iaurt sau ierburi, înainte de a fi puse pe grătar, reduce formarea compușilor nocivi. Experții recomandă folosirea uleiurilor sănătoase, precum cel de măsline și a condimentelor naturale, în loc de unt și sosuri procesate.