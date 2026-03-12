€ 5.0938
|
$ 4.4079
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0938
|
$ 4.4079

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Rusia trimite 13 tone de medicamente în Iran, ca ajutor umanitar
Data publicării: 14:59 12 Mar 2026

Rusia trimite 13 tone de medicamente în Iran, ca ajutor umanitar
Autor: Iulia Horovei

medicamente ajutor umanitar Cutii de medicamente. Rol ilustrativ. Sursa foto: Pexels

Rusia trimite 13 tone de medicamente în Iran prin Azerbaidjan, ca ajutor umanitar, pe fondul conflictului izbucnit de SUA și Israel în Orientul Mijlociu.

Rusia va trimite 13 tone de ajutoare umanitare în Iran prin Azerbaidjan, a informat joi Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă de la Moscova, transmite EFE și citat de Agerpres.

13 tone de medicamente trimise de Rusia în Iran

„În conformitate cu indicaţia preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin, şi a ministrului pentru situaţii de urgenţă, Aleksandr Kurenkov, aviaţia entităţii a organizat transportul medicamentelor în Azerbaidjan pentru a fi livrate ulterior autorităţilor competente ale guvernului iranian”, a menţionat ministerul, citat de TASS.

Potrivit Ministerului pentru Situaţii de Urgenţă, este vorba de 13 tone de medicamente.

Rusia, care a evitat să confirme sau să infirme dacă sprijină Iranul cu arme sau cu informaţii militare, nu şi-a negat sprijinul politic şi umanitar pentru Teheran.

În timpul conversaţiei purtate marţi cu preşedintele Vladimir Putin, preşedintele Iranului, Masud Pezeshkian, a mulţumit Rusiei „pentru sprijinul acordat, în special pentru ajutorul umanitar”.

Totodată, luni, liderul de la Kremlin a exprimat „sprijinul său neclintit„ pentru Republica Islamică după numirea noului ayatollah, Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider Ali Khamenei care a fost asasinat

Citește și: Kim Jong Un, reacție la conflictul din Iran: Susținere de la Phenian a noului lider suprem
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rusia
iran
razboi
ajutor umanitar
medicamente
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Rusia trimite 13 tone de medicamente în Iran, ca ajutor umanitar
Publicat acum 18 minute
Român ținut în sclavie în Germania pentru o donare de rinichi: Percheziții la clanul Cîrpaci din Timișoara
Publicat acum 19 minute
Arta, medicament pentru suflet. Dr. Elena Demetrescu și dr. Mircea Penescu, la Academia de Sănătate
Publicat acum 39 minute
Volodimir Zelenski la București. Culisele vizitei, analizate de Chirieac: Are niște doleanțe la președintele Nicușor Dan
Publicat acum 51 minute
Atac cibernetic dejucat de o țară NATO și UE: Iranul, principalul suspect
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 11 minute
Holograf, în doliu: A murit Mugurel Vrabete, basistul trupei. UPDATE: S-a aflat cauza decesului
Publicat acum 7 ore si 45 minute
Horoscop 12 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 7 minute
Șocul trăit de Ciucu în traficul din București. A convocat imediat Poliția Locală
Publicat acum 3 ore si 30 minute
Surpriză în ultimul sondaj INSCOP: Președintele Dan a jucat cartea corectă. Relația pe care mizează USR
Publicat acum 6 ore si 33 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 13. Atacuri SUA–Israel lângă Teheran, Iranul amenință cu extinderea conflictului
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close