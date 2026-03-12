Rusia trimite 13 tone de medicamente în Iran, ca ajutor umanitar

Rusia va trimite 13 tone de ajutoare umanitare în Iran prin Azerbaidjan, a informat joi Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă de la Moscova, transmite EFE și citat de Agerpres.

13 tone de medicamente trimise de Rusia în Iran

„În conformitate cu indicaţia preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin, şi a ministrului pentru situaţii de urgenţă, Aleksandr Kurenkov, aviaţia entităţii a organizat transportul medicamentelor în Azerbaidjan pentru a fi livrate ulterior autorităţilor competente ale guvernului iranian”, a menţionat ministerul, citat de TASS.

Potrivit Ministerului pentru Situaţii de Urgenţă, este vorba de 13 tone de medicamente.

Rusia, care a evitat să confirme sau să infirme dacă sprijină Iranul cu arme sau cu informaţii militare, nu şi-a negat sprijinul politic şi umanitar pentru Teheran.

În timpul conversaţiei purtate marţi cu preşedintele Vladimir Putin, preşedintele Iranului, Masud Pezeshkian, a mulţumit Rusiei „pentru sprijinul acordat, în special pentru ajutorul umanitar”.

Totodată, luni, liderul de la Kremlin a exprimat „sprijinul său neclintit„ pentru Republica Islamică după numirea noului ayatollah, Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider Ali Khamenei care a fost asasinat.

