Blocaj la CSM: Fără vot clar pentru Alex Florența la DIICOT
Data actualizării: 14:08 12 Mar 2026 | Data publicării: 13:53 12 Mar 2026

Blocaj la CSM: Fără vot clar pentru Alex Florența la DIICOT
Autor: Andrei Itu

noi-procurori-sefi-la-parchetul-general-si-la-dna--ministerul-justitiei--propuneri-5_04699300 Alex Florin Florența - Inquam Photos / George Călin

Actualul procuror general al României, Alex Florența, a fost audiat astăzi de Secția pentru Procurori din CSM.

Alex Florența a fost propus de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru funcția de adjunct al DIICOT. 

Care a fost votul de la CSM în cazul lui Florența

Secția de Procurori a CSM nu a reușit să dea un vot consultativ clar în cazul propunerii ca actualul procuror general al României, Alex Florența, să fie numit adjunct al DIICOT. Votul a fost de 3 la 3 și va fi reluat în ședințele următoare. Consiliul Superior al Magistraturii are la dispoziție 30 de zile să îi transmită rezultatul votului ministrului Justiției, Radu Marinescu.

De asemenea, Gill Julien Iacobici, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, a fost audiat de CSM tot pentru funcția de adjunct al DIICOT, însă a fost respins.

alex florenta
diicot
audieri CSM
