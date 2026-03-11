Vrem ca un tânăr din Texas să moară pentru a apăra România, dar o parte din români nu vor să ajute Ucraina, de exemplu. Sau nu vor dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane.

George Scutaru, CEO New Strategy Center și fost consilier prezidențial pe probleme de securitate națională, a zis că alianța presupune atât drepturi, cât și obligații pentru toate statele membre.

Potrivit acestuia, în spațiul public s-a creat impresia că NATO ar funcționa ca „un fel de bufet suedez”, din care statele aleg doar ceea ce le convine.

„S-a spus că NATO trebuie să ne apere, deși noi suntem NATO. S-a creat astfel, la nivelul opiniei publice, ideea că NATO ar fi un fel de bufet suedez din care ne alegem ce vrem și când vrem: Luni suntem neutri, iar marți trebuie să vină NATO să ne apere”, a afirmat George Scutaru.



El a dat exemplul unui posibil scenariu în care un alt stat membru ar fi atacat. George Scutaru a pus accent pe ideea că solidaritatea în cadrul alianței trebuie să funcționeze în ambele sensuri.



„Dacă Estonia este atacată, populația din România va susține ca trupele române să intre în război cu Federația Rusă pentru a apăra Estonia? Așa cum noi dorim ca un tânăr din Texas sau din Baden-Württemberg să moară pentru a apăra România?”, a spus el.



George Scutaru a zis că statele membre ale alianței trebuie să fie conștiente că apartenența la NATO presupune atât beneficii, cât și responsabilități.



„Trebuie să fim conștienți că avem drepturi, dar avem și obligații în același timp. Iar înainte de articolul 5 există articolul 3”, a mai declarat George Scutaru.

