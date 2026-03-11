€ 5.0937
DCNews Stiri Germania promite încă 93 de milioane de euro ajutor umanitar pentru Orientul Mijlociu, în plin conflict cu Iranul
Data actualizării: 20:13 11 Mar 2026 | Data publicării: 20:12 11 Mar 2026

Germania promite încă 93 de milioane de euro ajutor umanitar pentru Orientul Mijlociu, în plin conflict cu Iranul
Autor: Alexandra Curtache

Germania promite încă 93 de milioane de euro ajutor umanitar pentru Orientul Mijlociu, în plin conflict cu Iranul Germania. Sursa Foto: Unsplash

Ministrul german de externe Johann Wadephul, aflat în vizită în Qatar, a promis miercuri alte 93 de milioane de euro sub formă de ajutor umanitar pentru ţările din Orientul Mijlociu afectate de războiul din Iran, relatează dpa.

Şeful diplomaţiei germane s-a aflat miercuri la Doha, în timp ce rachetele şi dronele iraniene au continuat să vizeze regiunea Golfului ca represalii la atacurile comune israeliano-americane.

Turneu diplomatic în Orientul Mijlociu

Johann Wadephul a început un turneu în Orientul Mijlociu la începutul acestei săptămâni, cu opriri până acum în Israel, Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite, într-o demonstraţie de sprijin pentru aliaţii săi vizaţi de Teheran.

Ultima sumă promisă de Berlin aduce ajutorul umanitar total acordat de Germania acestei regiuni în ultimele luni la 118 milioane de euro.

Fondurile urmează să fie direcţionate către Agenţia ONU pentru Refugiaţi, Programul Alimentar Mondial, UNICEF, Crucea Roşie şi alte organizaţii de ajutor pentru a le permite să îşi continue operaţiunile în regiune, inclusiv în Liban, Iordania, Siria şi teritoriile palestiniene.

Wadephul urma să se întâlnească la Doha cu premierul şi ministrul de externe Mohammed bin Abdulrahman Al Thani pentru a discuta despre războiul în care Teheranul a vizat bazele militare americane din regiunea Golfului după ce Israelul şi SUA au lansat un atac comun asupra Iranului pe 28 februarie.

Atacuri cu rachete şi drone în regiunea Golfului

Atacurile asupra regiunii au continuat miercuri, Qatarul, Arabia Saudită, Kuweitul şi Omanul raportând toate atacuri cu drone şi rachete interceptate.

Biroul de presă al guvernului din Dubai a declarat că două drone s-au prăbuşit în apropierea aeroportului internaţional al oraşului, rănind patru persoane.

Citește și: Germania blochează ideea relaxării sancțiunilor contra Rusiei

Qatarul încearcă să evite implicarea directă

Qatarul, care găzduieşte o importantă bază militară americană la al-Udeid, a subliniat marţi că, pentru moment, va continua să se abţină să intervină activ în confruntarea militară cu Iranul.

"Qatarul nu este parte în acest război", a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe qatarez, Majed al-Ansari.

"Noi încă credem în diplomaţie, dar vom răspunde în mod corespunzător oricărui atac asupra Qatarului", a mai spus el, adăugând că ţara depune eforturi pentru dezescaladarea conflictului şi că toate canalele de comunicare cu Teheranul rămân deschise.

Qatarul a fost vizat de zeci de atacuri cu drone şi rachete iraniene şi a doborât două avioane de luptă iraniene.

x close