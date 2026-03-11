Prognoza meteo actualizată. Vremea în țară și-n București. Maxime de până la 19 grade

Vremea în 12 martie

Prognoza meteo în țară

Vremea va fi în general frumoasă și în continuare cu mult mai caldă decât în mod normal, în special în regiunile intracarpatice. Cerul va fi variabil, local cu nebulozitate joasă sau ceață îndeosebi în prima parte a zilei și din nou noaptea în jumătatea de sud-est a țării. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 10 și 19 grade, iar cele minime între -8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 7 grade în regiunile vestice.

Prognoza meteo în București

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei. Cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă sau ceață îndeosebi în prima parte a zilei și din nou noaptea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 10...11 grade, iar cea minimă de -1...1 grad.

Vremea 13 martie

Prognoza meteo în țară

Vremea se va menține în general frumoasă și mult mai caldă decât în mod normal. Cerul va fi mai mult senin, însă mai ales în a doua parte a nopții se va forma ceață sau nori stratiformi local în sudul și estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări ușoare în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 10 și 19 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 7...8 grade în regiunile vestice.

Prognoza meteo în București

Vremea va fi în general frumoasă, iar valorile termice se vor situa în continuare peste cele specifice datei. Cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă sau ceață în primele ore ale zilei și în a doua parte a nopții. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 14...15 grade, iar cea minimă de 1...3 grade.

Vremea 14 martie

Prognoza meteo în țară

Vremea va continuă să fie în general frumoasă și mai caldă decât în mod normal. Cerul va fi mai mult senin, însă dimineața și noaptea local se va forma ceață sau nori joși în sud și est. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe parcursul zilei în sudul Banatului și local în nordul Moldovei și în sudul Transilvaniei. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 10 și 19 grade, iar minimele între -5 și 7 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei.

Prognoza meteo în București

Vremea va fi ușor mai caldă decât în mod normal. Cerul va fi variabil, cu nebulozitate joasă sau ceață îndeosebi dimineața și în a doua parte a nopții. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 12...14 grade, iar cea minimă de 1...3 grade.

Vremea 15 martie

Prognoza meteo în țară

Valorile termice se vor menține peste cele normale, iar vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil, izolat cu nebulozitate joasă sau ceață dimineața și noaptea în sud-estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare ziua în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 10 și 18 grade, iar minimele între -4 și 7 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei.

Prognoza meteo în București

Valorile termice se vor menține ușor peste normal. Cerul va fi variabil, iar mai ales dimineața și în a doua parte a nopții va crește probabilitatea de apariție a ceții sau a norilor joși. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 12...14 grade, iar cea minimă de 0...2 grade.