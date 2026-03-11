€ 5.0937
Data actualizării: 12:25 11 Mar 2026 | Data publicării: 12:21 11 Mar 2026

Cine vrea ieșirea PSD de la guvernare. Cifra care spune tot
Autor: Roxana Neagu

sorin grindeanu psd

Cine vrea, cu adevărat, ieșirea PSD de la guvernare. Electoratul social-democrat sigur nu!

INSCOP a realizat un sondaj despre mult invocata ieșire a PSD de la guvernare. 

Rezultatul general al sondajului arată că 37,3% dintre răspunsuri susțin rămânerea PSD la guvernare. 55,7% consideră că ar trebui să iasă. Cei care înclină cel mai mult balanța sunt votanții AUR. Ei consideră, într-un procent de 79%, că PSD ar trebui să părăsească guvernarea. În schimb, electoratul PSD, într-o proporție de 81%, susține rămânerea partidului la guvernare. 

În cazul votanților PNL și USR, procentele nu înclină decisiv balanța. Votanții PNL care susțin rămânerea PSD la guvernare sunt într-o proporție de 52% față de 42% care susțin să plece. În ceea ce privește USR-ul, procentul este egal: 46% susțin să rămână și tot 46% să plece. 

SONDAJ INSCOP, martie 2026

Datele au fost culese în perioada 2 - 6 martie 2026 prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demograficesemnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

