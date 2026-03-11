€ 5.0937
|
$ 4.3887
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3887
 
DCNews Cultura Interviuri Cultura Rugăciunea cântată, o terapie nouă "în fața lui Dumnezeu". Maria Coman: E de două ori mai puternică. Muzica schimbă starea de spirit, iar corpul se adaptează
Data actualizării: 13:14 11 Mar 2026 | Data publicării: 13:09 11 Mar 2026

Rugăciunea cântată, o terapie nouă "în fața lui Dumnezeu". Maria Coman: E de două ori mai puternică. Muzica schimbă starea de spirit, iar corpul se adaptează
Autor: Tiberiu Vasile

Rugăciunea cântată, o terapie nouă Rugăciune. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @doidam10

cRugăciunea cântată, o terapie nouă "în fața lui Dumnezeu". Maria Coman: E de două ori mai puternică. Muzica schimbă starea de spirit, iar corpul se adaptează vindecare.

La  microfonul podcastului Avangarda, realizat de fostul ministru al Culturii, Ionuț Vulpescu,  a fost invitată  Maria  Coman, interpretă  de  muzică  bizantină  și  jazz-pop,  o voce  de  o profunzime rară care  reușește  să  unească,  într-un  dialog  sonor  inedit, rigoarea tradiției  cu  sensibilitatea contemporană.  În  plin  Post  al  Paștilor,  Maria  Coman  ne  propune  o incursiune  în  universul muzicii  sacre, explicând cum cântarea religioasă încetează să mai fie simplă tehnică vocală pentru a deveni o formă autentică de rugăciune și mărturisire. Impactul este dublu față de o rugăciune normală, fiind o forță pentru suflet, dar și pentru trup.

Maria Coman rememorează momentele de căutare din parcursul său, descriind cum a descoperit că scena nu este doar un spațiu al performanței, ci un altar al vulnerabilității. Ea dezvăluie cum, în fața partiturilor bizantine, a învățat că vocea trebuie să se plece în fața textului sacru și cum studiul riguros s-a împletit treptat cu o nevoie acută de liniște interioară. Artista povestește despre „cotiturile” care au făcut-o să înțeleagă că muzica este, înainte de toate, o terapie a sufletului, și mărturisește cum experiențele de viață, marcate deopotrivă de îndoieli și certitudini, au condus-o spre regăsirea de sine în lumina tradiției. Chiar în timpul turneului său național, „Pași spre Înviere”, Maria Coman analizează alături de fostul ministru al Culturii, Ionuț Vulpescu, rolul vindecător al artei, al rugăciunii cântate și forța smereniei într-o lume dominată de zgomot. Ea explică mecanismele interioare prin care sunetul pregătește sufletul pentru lumina sărbătorii pascale și de ce, pentru ea, fiecare concert este un drum parcurs împreună cu publicul către o regăsire spirituală.

Interviul integral poate fi accesat aici.

Rugăciunea cântată: Trup și suflet în fața lui Dumnezeu

Maria Coman: Muzica bizantină îți oferă o anumită stare de interiorizare care te duce mai aproape de  sensul  rugăciunii,  de  Dumnezeu.  Adică  îți  creează  o  așezare  menită  să  te liniștească, să îți aducă în suflet acel har pe care îl oferă tuturor celor care se roagă cu inima. Adică nu spui doar niște cuvinte prin care Tu Îi ceri ceva lui Dumnezeu; tu pur și simplu te dedici total.

Ionuț Vulpescu: Ești trup și suflet. 

Maria Coman: Trup și suflet, da. Acolo, când te rogi, este momentul tău cu Dumnezeu, iar muzica bizantină vine și îmbracă această formă de rugăciune diferit. 

Ionuț Vulpescu: E mai mult muzică sau e mai multă rugăciune? 

Maria Coman: Este rugăciunea cântată. Este o rugăciune de două ori mai puternică. Așa că, din punctul meu de vedere, este mai mult rugăciune. Muzica, repet, este un adjuvant, pentru că noi reacționăm la tot ceea ce înseamnă stimul din jurul nostru, iar sunetul este unul dintre principalii stimuli la care răspundem în viața de zi cu zi. Muzica inclusiv îți poate determina starea de spirit, știm asta foarte bine din studii, în funcție de ceea ce asculți, corpul nostru se adaptează.

CITEȘTE ȘI: Postul despre care nu se vorbește în... Postul Paștelui. Ce ar trebui să facem dincolo de mâncare și mers la biserică

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rugaciune
cantat
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Șantierul naval din Galați, investiții de 135 de milioane de euro pentru producția de nave militare. Gh. Savu, director Damen Naval România: Putem produce nave pentru Forțele Navale Române până în 2030
Publicat acum 13 minute
Marea Britanie pune capăt unei tradiții de secole. De ce vor fi desființate locurile ereditare din Camera Lorzilor
Publicat acum 22 minute
Rugăciunea cântată, o terapie nouă "în fața lui Dumnezeu". Maria Coman: E de două ori mai puternică. Muzica schimbă starea de spirit, iar corpul se adaptează
Publicat acum 44 minute
Cartea puternică pe care o poate juca România cu SUA. Schimbul cu Baza Kogălniceanu - un câștig pentru toți românii
Publicat acum 45 minute
FCSB - Metaloglobus, reprogramat de trei ori în ultimele 48 de ore. Când va debuta Mirel Rădoi la echipa lui Becali
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 2 minute
Schimbare de securitate pe Aeroportul Otopeni! Cu cât lichid puteți trece
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Cine vrea ieșirea PSD de la guvernare. Cifra care spune tot
Publicat acum 3 ore si 29 minute
Greșeala majoră a regimului de la Teheran care poate costa scump Iranul
Publicat acum 4 ore si 44 minute
Horoscop 11 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 2 minute
SUA vor baza Kogălniceanu pentru operațiuni legate de Iran. Traian Băsescu: Afaceristul Trump a umilit Romania
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close