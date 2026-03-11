Rugăciunea cântată, o terapie nouă "în fața lui Dumnezeu". Maria Coman: E de două ori mai puternică. Muzica schimbă starea de spirit, iar corpul se adaptează

La microfonul podcastului Avangarda, realizat de fostul ministru al Culturii, Ionuț Vulpescu, a fost invitată Maria Coman, interpretă de muzică bizantină și jazz-pop, o voce de o profunzime rară care reușește să unească, într-un dialog sonor inedit, rigoarea tradiției cu sensibilitatea contemporană. În plin Post al Paștilor, Maria Coman ne propune o incursiune în universul muzicii sacre, explicând cum cântarea religioasă încetează să mai fie simplă tehnică vocală pentru a deveni o formă autentică de rugăciune și mărturisire. Impactul este dublu față de o rugăciune normală, fiind o forță pentru suflet, dar și pentru trup.

Maria Coman rememorează momentele de căutare din parcursul său, descriind cum a descoperit că scena nu este doar un spațiu al performanței, ci un altar al vulnerabilității. Ea dezvăluie cum, în fața partiturilor bizantine, a învățat că vocea trebuie să se plece în fața textului sacru și cum studiul riguros s-a împletit treptat cu o nevoie acută de liniște interioară. Artista povestește despre „cotiturile” care au făcut-o să înțeleagă că muzica este, înainte de toate, o terapie a sufletului, și mărturisește cum experiențele de viață, marcate deopotrivă de îndoieli și certitudini, au condus-o spre regăsirea de sine în lumina tradiției. Chiar în timpul turneului său național, „Pași spre Înviere”, Maria Coman analizează alături de fostul ministru al Culturii, Ionuț Vulpescu, rolul vindecător al artei, al rugăciunii cântate și forța smereniei într-o lume dominată de zgomot. Ea explică mecanismele interioare prin care sunetul pregătește sufletul pentru lumina sărbătorii pascale și de ce, pentru ea, fiecare concert este un drum parcurs împreună cu publicul către o regăsire spirituală.

Interviul integral poate fi accesat aici.

Rugăciunea cântată: Trup și suflet în fața lui Dumnezeu

Maria Coman: Muzica bizantină îți oferă o anumită stare de interiorizare care te duce mai aproape de sensul rugăciunii, de Dumnezeu. Adică îți creează o așezare menită să te liniștească, să îți aducă în suflet acel har pe care îl oferă tuturor celor care se roagă cu inima. Adică nu spui doar niște cuvinte prin care Tu Îi ceri ceva lui Dumnezeu; tu pur și simplu te dedici total.

Ionuț Vulpescu: Ești trup și suflet.

Maria Coman: Trup și suflet, da. Acolo, când te rogi, este momentul tău cu Dumnezeu, iar muzica bizantină vine și îmbracă această formă de rugăciune diferit.

Ionuț Vulpescu: E mai mult muzică sau e mai multă rugăciune?

Maria Coman: Este rugăciunea cântată. Este o rugăciune de două ori mai puternică. Așa că, din punctul meu de vedere, este mai mult rugăciune. Muzica, repet, este un adjuvant, pentru că noi reacționăm la tot ceea ce înseamnă stimul din jurul nostru, iar sunetul este unul dintre principalii stimuli la care răspundem în viața de zi cu zi. Muzica inclusiv îți poate determina starea de spirit, știm asta foarte bine din studii, în funcție de ceea ce asculți, corpul nostru se adaptează.

