Premieră în istoria Bisericii Angliei: O femeie devine Arhiepiscop

Sarah Mullally a devenit vineri, 3 octombrie, noul arhiepiscop de Canterbury, fiind prima femeie care a fost numită la conducerea Bisericii Angliei în istoria acestei funcții, ce are o vechime de 1.400 de ani, informează Reuters și AFP, preluat de Agerpres.



Sarah Mullally devine, de asemenea, liderul ceremonial al celor aproximativ 85 de milioane de anglicani din întreaga lume, care sunt împărțiți între creștinii conservatori, în special în Africa, unde homosexualitatea este interzisă în unele țări, și omologii lor din Occident, care sunt, în general, mai liberali.



GAFCON, o grupare de biserici anglicane conservatoare din Africa și Asia, a criticat imediat numirea lui Mullally, afirmând că aceasta demonstrează că ramura engleză a Bisericii Anglicane „a renunțat la autoritatea sa de conducere”.

Promotoare a cauzelor liberale

Sarah Mullally, care a ocupat funcția de episcop de Londra începând din 2018, a susținut în trecut mai multe cauze liberale în cadrul Bisericii, inclusiv acordarea binecuvântării cuplurilor de același sex cu ocazia parteneriatelor civile și a căsătoriilor.



Reformele introduse în urmă cu 11 ani au făcut posibil ca o femeie să ocupe această funcție, iar prin numirea sa ca cel de-al 106-lea arhiepiscop de Canterbury, Sarah Mullally devine liderul feminin al unuia dintre ultimele domenii ale vieții publice britanice ce era condus până acum doar de bărbați.

Obiectivul lui Mullally

Acceptând numirea sa de vineri, Sarah Mullally a declarat că dorește să unească oamenii pentru a-i ajuta să găsească „speranță și vindecare”.





„Doresc, pur și simplu, să încurajez Biserica să continue să crească în încredere”, a precizat ea în prima sa declarație publică făcută în calitate de arhiepiscop de Canterbury.



„Aștept cu nerăbdare să împărtășesc această călătorie a credinței cu milioanele de oameni care slujesc lui Dumnezeu și comunităților lor în parohiile din toată țara și din întreaga Comunitate Anglicană globală”, a adăugat ea.

Fostă asistentă medicală în domeniul oncologiei

Sarah Mullally, în vârstă de 63 de ani, este o fostă asistentă medicală care a lucrat ca șefă a Serviciului de asistență medicală din Anglia la începutul anilor 2000. Ea a militat pentru crearea unei culturi deschise și transparente în biserici, care să permită diferențele și dezacordurile.



„Există multe similitudini între meseria de asistent medical și cea de preot. În ambele cazuri, totul se învârte în jurul oamenilor și al faptului că le stai alături în cele mai dificile momente din viețile lor”, a declarat ea într-un interviu acordat unei reviste.



A fost hirotonită preot în 2002 și a devenit una dintre primele femei consacrate episcop în Biserica Anglicană în 2015.



Sarah Mullally ocupă un loc în Camera Lorzilor, camera superioară a Parlamentului britanic, și a luat cuvântul în legătură cu probleme precum criza costului vieții, asistența medicală și justiția socială.

Instalare în funcție în martie 2026

Ea va fi instalată în funcție în cadrul unei slujbe care va avea loc la Catedrala din Canterbury în martie 2026, a anunțat Guvernul de la Londra.



Reflectând statutul Bisericii Anglicane ca biserică oficială a Angliei, biroul prim-ministrului Keir Starmer a anunțat decizia vineri, cu acordul oficial al regelui Charles al III-lea. Numirea a fost făcută de un colegiu de membri electori și non-membri ai clerului anglican.



„Arhiepiscopul de Canterbury va juca un rol cheie în viața noastră națională. Îi doresc mult succes și aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună”, a declarat Keir Starmer într-un comunicat.



În calitatea sa de monarh, regele Charles al III-lea este guvernatorul suprem al Bisericii Anglicane, un rol stabilit în secolul al XVI-lea, când regele Henry al VIII-lea a decis separarea religiei din țara sa de cea promovată de Biserica Catolică.



Din punct de vedere doctrinar, Biserica Anglicană se situează la jumătatea drumului dintre catolicism și protestantism. Spre deosebire de Biserica Catolică de la Roma, ea hirotonește femei și le permite preoților să se căsătorească.



Biserica Anglicană nu mai are un lider din noiembrie anul trecut, când Justin Welby a fost constrâns să demisioneze din cauza modului în care a gestionat un scandal legat de mușamalizarea unor cazuri de abuzuri comise asupra unor copii și tineri.



Interimatul era asigurat de atunci de arhiepiscopul de York, Stephen Cottrell.



Sarah Mullally este căsătorită cu Eamonn Mullally, iar cuplul are doi copii.