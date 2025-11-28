FOTO: Reportaj la Prislop. Credincioșii au înfruntat ploaia pentru canonizarea Sfântului Arsenie Boca

La Mănăstirea Prislop, în inima Țării Hațegului, mii de suflete bat astăzi la unison. În ciuda ploii reci și a ceții care învăluie drumul, credincioșii urcă în tăcere, cu lumânări, icoane și speranță, pentru a trăi un moment istoric: proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Arsenie.

Este o zi în care rugăciunea se împletește cu lacrima, credința cu răbdarea, iar drumul spre mănăstire devine pentru mulți un adevărat pelerinaj al inimii. Atmosfera impresionantă, încărcată de emoție și reculegere, transformă Prislopul într-un centru al spiritualității românești, unde peste mii de pelerini din toate colțurile țării participă la proclamarea locală a canonizării Sfântului Arsenie de la Prislop.

Mănăstirea Prislop, loc de pelerinaj pentru mii de credincioși

Un eveniment de profundă încărcătură spirituală are loc astăzi la Mănăstirea Prislop, unde este proclamată local canonizarea Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie. Momentul solemn coincide cu ziua prăznuirii sale, atrăgând în Țara Hațegului mii de credincioși din întreaga țară.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie arhierească se desfășoară la altarul de vară, într-un cadru impresionant, marcat de rugăciune și emoție. Pelerinii au venit încă de la primele ore ale dimineții, unii chiar din timpul nopții, pentru a participa la slujba istorică. Drumul a fost anevoios. În ciuda ploii și a ceții, oamenii au mers cu răbdare spre mănăstire, hotărâți să fie parte din acest moment unic. Pe traseu se auzeau discuții șoptite, rugăciuni scurte și pași care urcau încet, dar sigur. Fiecare pelerin a venit cu propriul motiv, cu propriile gânduri și dorințe, dar toți împărtășeau aceeași emoție: bucuria de a fi martorii proclamării locale a canonizării Sfântului Arsenie.

”Drumul a fost greu, dar pentru noi contează să fim aici, în această zi istorică. Am plecat pe întuneric și am mers mult pe jos, prin ploaie, dar simțim că merită fiecare pas. Pentru noi, Părintele Arsenie a fost mereu un sprijin în momentele grele, iar astăzi am simțit că trebuie să fim prezenți”, ne spune o pelerină venită din Alba.

Accesul pelerinilor și măsuri speciale de trafic

Pentru a evita blocajele, autocarele care au adus credincioșii în zonă au fost parcate la aproximativ un kilometru de mănăstire. Parcarea special amenajată din incinta mănăstirii a fost rezervată doar primelor autocare sosite, iar accesul ulterior a fost restricționat de autorități.

Pelerinii veniți cu autoturisme personale au fost direcționați de agenții rutieri către zonele de acostament, unde au parcat pe un singur sens, în ordinea sosirii. Coloana de mașini s-a întins pe mai bine de șapte kilometri, reflectând amploarea evenimentului.

Vreme nefavorabilă, dar credință neclintită

Deși o ploaie măruntă și o ceață densă acoperă zona, pelerinii continuă să meargă pe jos spre Mănăstirea Prislop.

Grupuri de pelerini urcă spre mănăstire în liniște, purtând icoane, lumânări și prapori. Atmosfera este una de profundă evlavie, iar vremea nu pare să diminueze fluxul credincioșilor.

Forțe de ordine mobilizate pentru siguranța participanților

Peste 15.000 de pelerini sunt așteptați la proclamarea locală a canonizării Sfântului Arsenie de la Prislop, potrivit estimărilor autorităților. Efective importante ale Jandarmeriei, Poliției și Inspectoratului pentru Situații de Urgență sunt mobilizate în zonă pentru a asigura măsurile de ordine, fluidizarea traficului și intervenția rapidă în caz de nevoie.

Polițiștii și celelalte structuri ale forțelor de ordine sunt prezente pe întreg traseul de acces, precum și în apropierea incintei mănăstirii, monitorizând desfășurarea evenimentului în condiții de deplină siguranță.