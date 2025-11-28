Astrogramă: Ce ascunde harta natală a lui Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu, candidatul PSD la CJ Buzău, s-a născut pe 28 noiembrie 1967, în Buzău. Observăm că este născut sub semnul Săgetătorului. Și ca orice nativ din această zodie, avem de-a face cu o persoană dornică de expansiune, de a-și depăși limitele, credincioasă și cu o filosofie de viață foarte puternică.

O nevoie interioară de echilibru

Dacă zodia ne arată personalitatea și energia conștientă, poziția Lunii din momentul nașterii reprezintă partea interioară a unui individ, emoțiile și reacțiile. În acest caz, Luna se află în Balanță. Acest aspect oferă o nevoie interioară de echilibru. Sau de a împăca permanent toate taberele implicate. Luna în Balanță este, de asemenea, atentă la detalii și preocupată pentru estetic și bun simț. Nu poate funcționa fără parteneriate. De aceea, nu se va simți în largul său fără strategii în acest sens.

Un aspect important în astrograma lui Marcel Ciolacu este conjuncția Mercur-Neptun în Scorpion. Mercur se ocupă de gândire și comunicare, iar Neptun de dizolvare, imaginație și intuiție. Când cele două planete se întâlnesc în semnul strategic al Scorpionului, putem spune că nativul posedă un al șaselea simț. Are capacitatea de a se gândi la scenarii la care alții nici nu visează. Dar această conjuncție poate fi și o vulnerabilitate. Nativul poate crede prea mult în ceea își imaginează, existând riscul unei gândiri prea mistice.

Ce îl motivează pe Marcel Ciolacu?



Marte, planeta acțiunii și a motivației, se află în Capricorn. Ce îl motivează pe Marcel Ciolacu? Puterea, dorința de a gestiona proiecte importante și responsabilitatea.



Ascendentul din Fecioară este poarta sa către lume. Masca sa socială, dar și modul în care este perceput, fizic și prima impresie. Iar Fecioara este arhetipul muncii, eficienței, economiei și al modestiei.

