Marți, 21 octombrie, se va petrece Luna Nouă din semnul Balanței. Această fază a Lunii este potrivită pentru noi intenții, planuri, obiective legate de relații, în special acelea personale. Soarele și Luna vor fi în careu cu Jupiter și în careu cu Saturn. Adică, va trebui să găsim un echilibru între ce vrem noi și ce vor ceilalți. Sau să ne dăm seama că nu toată lumea are ritmul nostru.

Horoscop 21 octombrie 2025 Berbec

Luna Nouă se petrece în casa a șaptea. Ai ocazia să te gândești, în mod obiectiv, la ce merge și ce nu merge în relațiile tale personale.

Horoscop 21 octombrie 2025 Taur

Luna Nouă va fi în casa a șasea. Îți vei da seama, încă o dată, cât de importantă este diplomația în relațiile cu colegii.

Horoscop 21 octombrie 2025 Gemeni

Cu Luna Nouă în casa a cincea, nu poți lăsa ziua aceasta să treacă fără să ai în plan și unele activități distractive sau cu copiii.

Horoscop 21 octombrie 2025 Rac

Luna Nouă te vizează. Se va petrece în casa a patra. Unii dintre voi pot începe să gândească la schimbări sau îmbunătățiri pentru locuință.

Horoscop 21 octombrie 2025 Leu

Atunci când ai parte de Luna Nouă în casa a treia, alături de Venus, este clar că nimeni nu va ști să împacheteze cuvintele cum o vei face tu.

Horoscop 21 octombrie 2025 Fecioară

Îți dai seama că nu le poți avea pe toate. Așa că, având Luna Nouă în casa a doua, vei învăța să negociezi și să faci compromisuri.

Horoscop 21 octombrie 2025 Balanță

Luna Nouă se află în semnul tău. Putem spune că este o zi potrivită pentru a găsi metode prin care să aduci prospețime rutinei tale.

Horoscop 21 octombrie 2025 Scorpion

Luna Nouă se petrece în casa a douăsprezecea. Nostalgia îți dă târcoale și s-ar putea să ați amintești doar ce îți convine.

Horoscop 21 octombrie 2025 Săgetător

Luna Nouă va fi în casa a unsprezecea. Unii dintre voi vor interacționa mai des cu prietenii, iar alții își fac noi planuri pentru viitorul apropiat.

Horoscop 21 octombrie 2025 Capricorn

Ai parte de susținere la locul de muncă. Luna Nouă are loc în casa a zecea, a carierei, deci este cazul să fii mai conștient și de imaginea ta publică.

Horoscop 21 octombrie 2025 Vărsător

Luna Nouă din casa a noua poate fi motivul excelent pentru a planifica o călătorie sau pentru a învăța ceva nou.

Horoscop 21 octombrie 2025 Pești

Cu Luna Nouă în casa a opta, vei avea de rezolvat numeroase probleme. Și chiar vei reuși să transformi orice criză într-o mare oportunitate.