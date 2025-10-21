€ 5.0890
|
$ 4.3632
|

Subcategorii în Lifestyle

 
Data publicării: 08:29 21 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 21 octombrie 2025. Lună Nouă în Balanță
Autor: Daniela Simulescu

close-up-yellow-flower Sursă foto: Freepik
 

Horoscop zilnic. Astăzi se petrece Luna Nouă din Balanță.

Marți, 21 octombrie, se va petrece Luna Nouă din semnul Balanței. Această fază a Lunii este potrivită pentru noi intenții, planuri, obiective legate de relații, în special acelea personale. Soarele și Luna vor fi în careu cu Jupiter și în careu cu Saturn. Adică, va trebui să găsim un echilibru între ce vrem noi și ce vor ceilalți. Sau să ne dăm seama că nu toată lumea are ritmul nostru.

Horoscop 21 octombrie 2025 Berbec

Luna Nouă se petrece în casa a șaptea. Ai ocazia să te gândești, în mod obiectiv, la ce merge și ce nu merge în relațiile tale personale.

Horoscop 21 octombrie 2025 Taur

Luna Nouă va fi în casa a șasea. Îți vei da seama, încă o dată, cât de importantă este diplomația în relațiile cu colegii.

Horoscop 21 octombrie 2025 Gemeni

Cu Luna Nouă în casa a cincea, nu poți lăsa ziua aceasta să treacă fără să ai în plan și unele activități distractive sau cu copiii.

Horoscop 21 octombrie 2025 Rac

Luna Nouă te vizează. Se va petrece în casa a patra. Unii dintre voi pot începe să gândească la schimbări sau îmbunătățiri pentru locuință.

Horoscop 21 octombrie 2025 Leu

Atunci când ai parte de Luna Nouă în casa a treia, alături de Venus, este clar că nimeni nu va ști să împacheteze cuvintele cum o vei face tu.

Horoscop 21 octombrie 2025 Fecioară

Îți dai seama că nu le poți avea pe toate. Așa că, având Luna Nouă în casa a doua, vei învăța să negociezi și să faci compromisuri.

Horoscop 21 octombrie 2025 Balanță

Luna Nouă se află în semnul tău. Putem spune că este o zi potrivită pentru a găsi metode prin care să aduci prospețime rutinei tale.

Horoscop 21 octombrie 2025 Scorpion

Luna Nouă se petrece în casa a douăsprezecea. Nostalgia îți dă târcoale și s-ar putea să ați amintești doar ce îți convine.

Horoscop 21 octombrie 2025 Săgetător

Luna Nouă va fi în casa a unsprezecea. Unii dintre voi vor interacționa mai des cu prietenii, iar alții își fac noi planuri pentru viitorul apropiat.

Horoscop 21 octombrie 2025 Capricorn

Ai parte de susținere la locul de muncă. Luna Nouă are loc în casa a zecea, a carierei, deci este cazul să fii mai conștient și de imaginea ta publică.

Horoscop 21 octombrie 2025 Vărsător

Luna Nouă din casa a noua poate fi motivul excelent pentru a planifica o călătorie sau pentru a învăța ceva nou.

Horoscop 21 octombrie 2025 Pești

Cu Luna Nouă în casa a opta, vei avea de rezolvat numeroase probleme. Și chiar vei reuși să transformi orice criză într-o mare oportunitate.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Ancheta Nordis se extinde: Peste 300 de plângeri noi și un prejudiciu de 35,8 milioane €
Publicat acum 4 minute
Percheziții DNA în 6 județe din țară: Mai multe firme auto, investigate pentru evaziune de milioane
Publicat acum 12 minute
Tot ce trebuie să știi despre jaful de la Luvru. Hoții au luat bijuteriile în doar 4 minute
Publicat acum 24 minute
Alegerile parțiale din București, în minivacanță sau ”turul doi, înapoi”? Se scurge timpul pentru propunerea PSD
Publicat acum 45 minute
Cine e Sanae Takaichi, prima femeie premier din istoria Japoniei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Oct 2025
Ministrul luat în calcul, de la Cotroceni, să-l înlocuiască pe Bolojan: Va fi o lovitură gravă
Publicat acum 22 ore si 35 minute
Pensiile magistraților: CCR a luat decizia. Se confirmă scenariul remarcat de DCNews
Publicat pe 19 Oct 2025
Horoscop săptămânal 20-26 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 19 Oct 2025
Vasilica Enache și explozia din Rahova. Teoria conspirației care face furori în România, demontată de o supraviețuitoare de la Colectiv
Publicat acum 14 ore si 41 minute
Scandalul pensiilor magistraților acoperă adevăratul pericol pentru judecători
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close