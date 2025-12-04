Joi, 4 decembrie, Luna își va începe tranzitul în semnul Gemenilor. De unde va face opoziții cu Venus și Soarele, ambele din Săgetător. Vom fi tentați să ne implicăm în prea multe activități și să încercăm să le finalizăm pe toate într-un timp scurt și într-un mod perfect. Vă reamintim că ne apropiem de Luna Plină în Gemeni și vrem nu vrem, va trebui să ne ajustăm așteptările.

Horoscop 4 decembrie 2025 Berbec

Gândește-te de două ori înainte de a face pe lupul moralist sau de a critica părerea unei persoane. S-ar putea să nu conteze chiar atât de mult.

Horoscop 4 decembrie 2025 Taur

Vei avea parte de un consum extraordinar de resurse! Pornind de la bani până la timp și energie. Încearcă să nu le faci tu pe toate.

Horoscop 4 decembrie 2025 Gemeni

Te complici singur și nimeni nu îți cere asta. Obiectivul principal al zilei este să îți dai seama care dintre planurile tale contează cu adevărat.

Horoscop 4 decembrie 2025 Rac

Există riscul să te lași acaparat de problemele celorlalți și să uiți de treburile tale. Poate o persoană apropiată te ajută să rămâi concentrat.

Horoscop 4 decembrie 2025 Leu

Va trebui să găsești un numitor comun între dorințele tale și cele ale persoanelor dragi. Cu diplomație, sigur vei reuși să obții ce vrei.

Horoscop 4 decembrie 2025 Fecioară

Îți vei schimba părerea destul de repede. Poate că nu este ziua cea mai bună pentru decizii din punct de vedere profesional.

Horoscop 4 decembrie 2025 Balanță

Astrele îți recomandă să folosești ziua aceasta pentru a învăța ceva nou. Poate să fie chiar ceva practic, pe care să folosești în rutină.

Horoscop 4 decembrie 2025 Scorpion

Îți vei da seama cât de mult contează să negociezi, să nu te grăbești când vine vorba de investiții și să înveți să ceri ajutorul.

Horoscop 4 decembrie 2025 Săgetător

Partenerul este prea schimbător pentru gusturile tale. Și tot programul va fi influențat de nehotârea lui. Ai nevoie de răbdare.

Horoscop 4 decembrie 2025 Capricorn

Nu vei avea nicio clipă de liniște la serviciu! Ambianța nu va fi pe placul tău. Te lași prea influențat de unele zvonuri sau bârfe nesemnificative.

Horoscop 4 decembrie 2025 Vărsător

Dai prea multă importanță unor discuții superficiale din jurul tău. Astrele te invită să eviți cât se poate oamenii care nu te respectă.

Horoscop 4 decembrie 2025 Pești

O parte din tine vrea să fie mai casnică, alta vrea să fii mai sociabil și să nu stai doar în casă. Partenerul te va ajuta să te decizi.