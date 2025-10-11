€ 5.0927
Data publicării: 08:47 11 Oct 2025

EXCLUSIV Horoscop 11 octombrie 2025. O zodie nu va avea sprijinul familiei
Autor: Daniela Simulescu

daniela-simulescu-emisiune_85939300 Astrolog Daniela Simulescu/ Foto emisiune
 

Horoscop zilnic. Venus face opoziția cu Saturn.

În continuare, Luna se află în semnul Gemenilor și va face un trigon cu Soarele din Balanță. Iar opoziția dintre Venus din Fecioară și Saturn din Pești se perfectează.

Horoscop 11 octombrie 2025 Berbec/Ascendent în Berbec

Vei avea tendința de a acorda atenție exagerată unor detalii care chiar nu contează. Este important rezultatul acțiunilor tale.

Horoscop 11 octombrie 2025 Taur/Ascendent în Taur

S-ar putea ca oamenii dragi să nu împărtășească aceleași opinii legate de petrecerea timpului liber. Dar, până la urmă, vă veți înțelege.

Horoscop 11 octombrie 2025 Gemeni/Ascendent în Gemeni

Vrei mai multă atenție din partea celor dragi, însă nu vei ști cum să o ceri și vei apela la victimizare. Nu este o zi bună pentru decizii.

Horoscop 11 octombrie 2025 Rac/Ascendent în Rac

Unele drumuri îți dau bătăi de cap. Iar, pe plan administrativ, de asemenea, s-ar putea să te lovești de tot felul de încurcături.

Horoscop 11 octombrie 2025 Leu/Ascendent în Leu

O atitudine mai rezervată când vine vorba de cheltuieli te ajută. Și poate că ar fi necesar să fii mai atent și la celelalte resurse, cum ar fi timpul și energia.

Horoscop 11 octombrie 2025 Fecioară/Ascendent în Fecioară

Opoziția Venus-Saturn îți va activa numeroase frici. În special unele referitoare la partener. Așa că ar fi bine să comunici mai deschis cu acesta.

Horoscop 11 octombrie 2025 Balanță/Ascendent în Balanță

Îți vei da seama singur că nu are rost să îți propui multe activități. Pentru că nu ai energia necesară și nici sprijinul dorit de la familie.

Horoscop 11 octombrie 2025 Scorpion/Ascendent în Scorpion

Inițiative ai din plin, însă nu vei găsi oamenii care să te ajute. Pentru că sunt ocupați cu problemele lor.

Horoscop 11 octombrie 2025 Săgetător/Ascendent în Săgetător

Nu are rost să faci pe plac altora în detrimentul tău. Adică, va trebui să găsești un numitor comun între ceea ce vrei tu și ce vor cei dragi.

Horoscop 11 octombrie 2025 Capricorn/Ascendent în Capricorn

Nu te ajută nici dacă te consideri superior, dar nici inferior. Adică, încearcă să porți discuțiile de la egal la egal și vei avea multe de câștigat.

Horoscop 11 octombrie 2025 Vărsător/Ascendent în Vărsător

Vei pierde timp până vei lua o decizie. Chiar și atunci când este vorba de o chestiune nesemnificativă, Vrei să fii sigur.

Horoscop 11 octombrie 2025 Pești/Ascendent în Pești

Nu le poți avea chiar pe toate, așa că faci un pas în spate și încerci să îți dai seama ce contează cu adevărat aici și acum.

x close