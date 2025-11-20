€ 5.0889
Horoscop 20 noiembrie 2025. Ce zodii afectează Luna Nouă din Scorpion
Data actualizării: 08:04 20 Noi 2025 | Data publicării: 07:17 20 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 20 noiembrie 2025. Ce zodii afectează Luna Nouă din Scorpion
Autor: Daniela Simulescu

fazele lunii Sursă: Freepik/ Luna Nouă din Scorpion este în opoziție cu Uranus
 

Horoscop zilnic. Pe lângă Luna Nouă, vom avea și conjuncția Mercur retrograd-Soare.

Astăzi avem Lună Nouă în Scorpion. În general, Luna Nouă marchează un moment prielnic pentru noi începuturi, însă de data aceasta, discutăm despre o renaștere. Mulți dintre noi pot fi cuprinși de un carusel de emoții.

Tot astăzi, Mercur retrograd face mult temuta conjuncție cu Soarele, în semnul Scorpionului. Există riscul să fim orbiți, să scăpăm detalii importante sau să avem un scurtcircuit în comunicare/procesul gândirii. Iar nerăbdarea va fi inamicul nostru principal. Mai ales când va fi vorba despre tranzacțiile financiare. 

Horoscop 20 noiembrie 2025 Berbec

Vei fi mai introvertit ca de obicei. Și asta pentru că ai nevoie de multă liniște în jurul tău. Apropiații nu prea te vor înțelege.

Horoscop 20 noiembrie 2025 Taur

Comunicarea cu partenerul va avea de suferit. Dar, îți dai șansa de a-l cunoaște și altfel. Vei descoperi informații uimitoare.

Horoscop 20 noiembrie 2025 Gemeni

Unele probleme de la serviciu par să nu se mai rezolve. Însă, poate este nevoie de a le aborda în alte moduri.

CITEȘTE ȘI - Mercur retrograd în Scorpion. Întâmplări nefavorabile pentru patru zodii

Horoscop 20 noiembrie 2025 Rac

Unii dintre voi își vor da seama că anumite obiceiuri, la care țin enorm, s-ar putea să nu fie neapărat și cele mai bune.

Horoscop 20 noiembrie 2025 Leu

Este posibil să te simți nemulțumit de unele aspecte legate de gospodărie. Dar, familia îți va demonstra că exagerezi.

Horoscop 20 noiembrie 2025 Fecioară

Îți dai seama cât de mult contează modul în care spui anumite replici. Așa că toată ziua vei fi prea atent la discurs.

Horoscop 20 noiembrie 2025 Balanță

Nu sunt încurajate discuțiile despre bani. Mai ales comparațiile cu colegii sau cu apropiații. Există riscul unor neînțelegeri.

Horoscop 20 noiembrie 2025 Scorpion

Vei avea tendința de a pune răul înainte. În aproape orice situație. Astrele îți recomandă să rămâi cât mai ancorat în prezent.

Horoscop 20 noiembrie 2025 Săgetător

Atunci când oboseala ajunge la un nivel greu de gestionat, cel mai bine ar fi să îți iei o pauză. Și să nu îți repeți greșelile.

Horoscop 20 noiembrie 2025 Capricorn

Ai așteptări prea mai de la unii cunoscuți. Nici tu nu știi de ce. Și bineînțeles, că în viețile acestora apar evenimente neprevăzute.

Horoscop 20 noiembrie 2025 Vărsător

Nu sunt recomandate discuțiile importante cu șefii sau colegii. Pentru că nu vei avea răbdare și vei fi destul de încăpățânat.

Horoscop 20 noiembrie 2025 Pești

Te zbați prea mult pentru unele activități inutile. Iar când este vorba de proiecte serioase, vei avea tendința de a procrastina.

