Începem săptămâna cu Luna în Rac. Aceasta va face și o conjuncție cu Jupiter, aspect care ne va ajuta să procesăm emoțiile, indiferent de natura acestora. În plus, vom dori confort și siguranță. Unii dintre noi vor fi mai sensibili și influențabili. Generozitatea va fi la cote uimitoare.

Horoscop 13 octombrie 2025 Berbec/Ascendent în Berbec

S-ar putea să fii mai delăsător astăzi. Îți vei găsi cu greu motivația. Mai ales când vine vorba de proiectele de la locul de muncă.

Horoscop 13 octombrie 2025 Taur/Ascendent în Taur

Vei încerca să te pui pe primul loc, însă nu îți va ieși de fiecare dată. Astrele îți recomandă să fii mai atent la compromisurile pe care le vei face.

Horoscop 13 octombrie 2025 Gemeni/Ascendent în Gemeni

Poate fi o zi potrivită pentru a-ți îmbunătăți relația cu banii. Adică vei reuși sâ te abții de la cheltuielile inutile.

Horoscop 13 octombrie 2025 Rac/Ascendent în Rac

Conjuncția Luna-Jupiter din semnul tău îți oferă optimism, o stare bună și nevoia de a fi mai generos cu oamenii din jur.

Horoscop 13 octombrie 2025 Leu/Ascendent în Leu

Ziua va depinde în funcție de încrederea în tine. Oamenii te vor aprecia dacă vei fi autentic și nu vei face compromisuri.

Horoscop 13 octombrie 2025 Fecioară/Ascendent în Fecioară

Nu vei avea o zi de luni obișnuită! Pentru câ vei alege să fii mai sociabil, să glumești și să vezi jumătatea plină a paharului în orice situație.

Horoscop 13 octombrie 2025 Balanță/Ascendent în Balanță

Astrele te invită să acorzi atenție modului în care te prezinți pe plan profesional. Contează mai mult atitudinea.

Horoscop 13 octombrie 2025 Scorpion/Ascendent în Scorpion

Chiar dacă unele proiecte sunt împotmolite, faptul că nu ți-ai pierdut încrederea s-ar putea să te ajute să le găsești soluțiile.

Horoscop 13 octombrie 2025 Săgetător/Ascendent în Săgetător

Vei fi ori prea cheltuitor, ori prea calculat. Nu te va ajuta deloc să treci de la o extremă la alta. Ai nevoie de echilibru.

Horoscop 13 octombrie 2025 Capricorn/Ascendent în Capricorn

Astrele îți recomandă să dedici timp suplimentar pentru relația cu partenerul. La finalul zilei, nu vei regreta deloc!

Horoscop 13 octombrie 2025 Vărsător/Ascendent în Vărsător

Disciplina nu te încântă deloc. Tu vrei să faci lucrurile după cum simți. Ar trebui să te gândești puțin înainte de fiecare cheltuială serioasă.

Horoscop 13 octombrie 2025 Pești/Ascendent în Pești

S-ar putea să fii cel mai bucuros sau vioi om din jurul tău. Starea ta va fi molipsitoare. Este o zi potrivită pentru activități creative.