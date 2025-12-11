Vineri, 12 decembrie, Mercur își va începe, din nou, tranzitul în Săgetător, unde va rămâne până pe 2 ianuarie 2026.

În astrologie, Mercur reprezintă planeta comunicării, a gândirii și a schimbului de informații. Semnul Săgetătorului este guvernat de Jupiter(planeta expansiunii și a încrederii).

Până la finalul acestui tranzit, Mercur ne va face mai interesați de filosofie și depășirea limitelor. Aduce dorința de aventură, mintea noastră devine mai deschisă la idei noi, concepte abstracte și principii. În plus, Mercur în Săgetător este potrivit pentru evenimentele dedicate sărbătorilor.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, se întoarce în casa a șaptea, a relațiilor, acolo de unde și-a început ultima retrogradare din 2025. Astrele îți oferă posibilitatea să rezolvi problemele personale până la începutul anului 2026. Și bineînțeles, că îți vei da seama, încă o dată, de cât de mult contează comunicarea onestă, acceptarea propriilor greșeli și evitarea prejudecăților. De asemenea, unii dintre voi veți sesiza foarte repede dubla măsură în discuțiile cu partenerul. Fie că este din partea voastră, sau a lor. Cei singuri pot avea discuții cu persoane interesante.

CITEȘTE ȘI Final de an cu lecții pentru Capricorn, Rac, Balanță și Berbec

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Mercur, propriul guvernator, revine în casa a patra. Unul dintre cele mai potrivite tranzite astrologice pentru perioada de dinainte sau din timpul sărbătorilor. Pentru că va îmbunătăți comunicarea cu familia, te va ajuta să reiei legătura cu unele rude și te va învăța să folosești eficient toate resursele. Unii dintre vă veți implica în demersuri legate de îmbunătățirea locuinței sau de o posibilă mutare. Vă veți menține optimismul indiferent de provocările pe care le veți întâlni în rezolvarea treburilor gospodărești.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Mercur revine în semnul tău. Și îți oferă ocazia, până pe 2 ianuarie, să rezolvi multe dintre problemele apărute în ultimele săptămâni. Fie că vorbim de chestiuni administrative, tranzacții sau organizarea unor călătorii sau evenimente, acum vei avea un plus de claritate pentru a termina totul în timp util. Spre final de an, s-ar putea să te revezi cu unele persoane dragi din trecutul tău. Unii dintre voi veți decide, alături de partener, noile obiective comune pe care le veți privi cu mult optimism. Vor fi avantajați și cei care au examene sau interviuri de angajare.

Pești/Ascendent în Pești

Mercur se va afla, din nou, în casa a zecea. Și pentru că va avea parte de careuri cu Saturn și Neptun din semnul tău, este clar că următoarea perioadă îți va aduce curajul să iei decizii pe care le-ai tot amânat. În special, din punct de vedere profesional. Îți vei schimba atitudinea față de actualul loc de muncă. Îți dai seama că nimeni nu îți ridică statuie și că timpul trece, iar viața nu este doar despre muncă. Unii dintre voi vor începe să caute idei de reconversie, pe care o vor dori din 2026. Veți avea un cuvânt de spus în organizarea sărbătorilor.