Nicușor Dan, invitație pentru toți magistrații care vor să reclame probleme din justiție

Nicușor Dan, președintele României, anunță că îi invită la discuții pe toți magistrații care vor să reclame probleme din sistemul de justiție, luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00.

"Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase.

Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. Aștept înscrieri la adresa [email protected].

Nicușor Dan anunță și că în săptămâna 15–19 decembrie va fi plecat din țară

Până joi, 18 decembrie, ora 24:00, vă invit să îmi trimiteți materiale, asumate nominal sau neasumate nominal, la adresa [email protected]. În zilele de vineri, sâmbătă și duminică vom avea timp să citim toate materialele pe care ni le trimiteți. (În toată săptămâna 15–19 decembrie sunt plecat din țară pentru formate multilaterale și vizite bilaterale confirmate cu mult timp înainte)", a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Scandalul din justiție

Anunțul președintelui Nicușor Dan vine după publicarea documentarul Recorder despre sistemul de Justiție din România, în care sunt prezintate mai multe mărturii din interiorul sistemului despre cum mai multe dosare de corupție ar fi fost „îngropate” în ultimii ani.

Documentarul a generat un adevărat scandal public și politic. CSM a respins dur concluziile jurnaliștilor, catalogându-le drept "o campanie coordonată de subminare a încrederii în sistemul judiciar", în timp ce unii magistrați au confirmat public că sunt supuși presiunilor și că în interiorul instanțelor de judecată predomină sentimentul de frică pentru că oricând se poate dispune cercetarea disciplinară a judecătorilor și excluderea lor din magistratură, dacă deranjează.

Nicușor Dan a declarat anterior că a urmărit integral respectivul documentar și că acesta ridică probleme importante despre funcționarea justiției.