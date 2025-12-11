€ 5.0898
|
$ 4.3493
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0898
|
$ 4.3493
 
DCNews Stiri Nicușor Dan, invitație pentru toți magistrații care vor să reclame probleme din justiție
Data actualizării: 20:36 11 Dec 2025 | Data publicării: 20:25 11 Dec 2025

Nicușor Dan, invitație pentru toți magistrații care vor să reclame probleme din justiție
Autor: Doinița Manic

nicusor dan, președintele romaniei Imagine cu Nicușor Dan, președintele României. Foto: Inquam Photos - Octav Ganea
 

Nicușor Dan, președintele României, îi invită la discuții pe toți magistrații care vor să reclame probleme din justiție.

Nicușor Dan, președintele României, anunță că îi invită la discuții pe toți magistrații care vor să reclame probleme din sistemul de justiție, luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00.

VEZI ȘI: Reacția ministrului Justiției, Radu Marinescu, la documentarul Recorder „Justiţie Capturată”

"Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase.
Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. Aștept înscrieri la adresa [email protected].

Nicușor Dan anunță și că în săptămâna 15–19 decembrie va fi plecat din țară

Până joi, 18 decembrie, ora 24:00, vă invit să îmi trimiteți materiale, asumate nominal sau neasumate nominal, la adresa [email protected]. În zilele de vineri, sâmbătă și duminică vom avea timp să citim toate materialele pe care ni le trimiteți. (În toată săptămâna 15–19 decembrie sunt plecat din țară pentru formate multilaterale și vizite bilaterale confirmate cu mult timp înainte)", a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Scandalul din justiție

Anunțul președintelui Nicușor Dan vine după publicarea documentarul Recorder despre sistemul de Justiție din România, în care sunt prezintate mai multe mărturii din interiorul sistemului despre cum mai multe dosare de corupție ar fi fost „îngropate” în ultimii ani.

Documentarul a generat un adevărat scandal public și politic. CSM a respins dur concluziile jurnaliștilor, catalogându-le drept "o campanie coordonată de subminare a încrederii în sistemul judiciar", în timp ce unii magistrați au confirmat public că sunt supuși presiunilor și că în interiorul instanțelor de judecată predomină sentimentul de frică pentru că oricând se poate dispune cercetarea disciplinară a judecătorilor și excluderea lor din magistratură, dacă deranjează.

Nicușor Dan a declarat anterior că a urmărit integral respectivul documentar și că acesta ridică probleme importante despre funcționarea justiției.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

magistrati
nicusor dan
justitie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Rodica Stănoiu, internată cu lovituri înainte de moarte, externată pe semnătura iubitului tânăr. Av. Crăciunescu arată ce urmează
Publicat acum 19 minute
Baschet în Spitale, eveniment sportiv de Crăciun, pentru copiii internați
Publicat acum 39 minute
O judecătoare din Craiova îi avertizează pe judecătorii ”vocali”: Sunt discuții să ne potolească pe toți
Publicat acum 50 minute
Nicușor Dan, invitație pentru toți magistrații care vor să reclame probleme din justiție
Publicat acum 58 minute
Lukoil preferă oferta băncii americane Xtellus Partners pentru activele internaționale
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 09 Dec 2025
Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Publicat pe 09 Dec 2025
Diana Buzoianu, mutarea strategică a PSD în fața lui Ilie Bolojan. Culisele ”vizitei” lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante
Publicat pe 09 Dec 2025
Titi Aur: Dacă l-ai făcut din paznic, polițist local și acum are dreptul să anuleze permise, nu e în regulă
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat acum 8 ore si 28 minute
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close