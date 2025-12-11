Rodica Stănoiu, internată cu lovituri înainte de moarte, externată pe semnătura iubitului tânăr. Av. Crăciunescu arată ce urmează

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în Guvernul Adrian Năstase (2000-2004), a murit pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 ani. Inițial, în spațiul public a apărut informația că un infarct ar fi cauza decesului, iar înmormântarea a avut loc pe 5 decembrie 2025. Acum, unii dintre apropiații ei ar cere ca Stănoiu să fie dezgropată pentru ca specialiștii să stabilească exact dacă moartea acesteia a suvernit din cauze naturale.

Prietenele Rodicăi Stănoiu au dezvăluit, abia după înmormântare, că aceasta ar fi avut o relație secretă cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr decât ea, acuzându-l acum că ar fi sedus-o pentru moștenire, iar în ultima perioadă ar fi izolat-o de cercul său social și i-ar fi controlat telefonul.

Stănoiu, internată cu lovituri, externată pe semnătura iubitului mai tânăr

Acuzațiile apărute în spațiul public nu se opresc însă aici. Potrivit unor relatări, Rodica Stănoiu ar fi fost internată la Spitalul "Alexandru Obergia" din București, cu doar câteva zile înainte de a fi găsită moartă, și ar fi avut semne de subnutriție, dar și lovituri la cap și la ochi. Sursele susțin că medicii nu ar fi raportat autorităților aceste semne, iar Stănoiu ar fi fost externată ulterior, pe semnătură, de către partenerul ei mai tânăr. Acum se cere deshumarea cadavrului și sunt ridicate tot mai multe semne de întrebare în legătură cu cauza morții Rodicăi Stănoiu.

Toate acuzațiile sunt îndreptate spre bărbatul cu 50 de ani mai tânăr, despre care presa scrie că ar fi jurist. De altfel, unele surse afirmă că Rodica Stănoiu s-ar fi căsătorit în secret cu acest bărbat, iar acum el ar fi moștenitorul de drept al averii fostei ministre a Justiției, în contextul în care Stănoiu nu a avut copii. La înmormântarea Rodicăi Stănoiu bărbatul ar fi negat informațiile despre căsătorie.

Avocatul Cătălin Crăciunescu, explicații despre cum se face constatarea decesului unei persoane

Apar astfel o multitudine de întrebări legate de moartea Rodicai Stănoiu. DCNews a discutat cu avocatul Cătălin Crăciunescu pentru a afla ce s-ar putea ascunde, de fapt, în spatele acestei povești întortocheate și ce ar putea urma acum, după apariția în presă a acestor informații care duc spre ideea că iubitul Rodicăi Stănoiu ar fi făcut tot posibilul să pună mâna pe avere.

Inițial, l-am întrebat pe avocatul Cătălin Crăciunescu care e procedura legală atunci când o persoană moare și am aflat că expertiza medico-legală nu se face în mod automat atunci când vorbim despre un deces, ci doar atunci când există suspiciuni că moartea nu a survenit din cauze naturale.

"Constatarea privind decesul unei persoane se face prin apelarea efectivă, de către omul care găsește persoana decedată, la Poliție. Poliția vine, ia cadavrul cu cei de la Serviciului de Medicină Legală (SML), SML întocmește un raport de constatare privind cauzele decesului și examinează persoana care a decedat, sub aspect fizionomic, să vadă dacă există indicii pentru o moarte violentă", a explicat Cătălin Crăciunescu.

Ce ar putea urma în cazul morții Rodicăi Stănoiu

În cazul morții Rodicăi Stănoiu, nu au apărut până acum informații despre existența unei expertize medico-legale care să constate o altă posibilă cauză a decesului decât infarctul, așa cum s-a spus inițial.

"Am înțeles că au găsit-o căzută. Problema este că odată ce au găsit-o căzută, trebuie să se coroboreze cu celelalte probe invocate - aceea de subnutriție și altele care au apărut în spațiul public - și atunci, dacă după data decesului și după data înhumării, apar alte elemente, declarații ale martorilor... Până la data înmormântării probabil persoanele apropiate nu au apărut. Ele, discutând între ele și adunând toate acele informații - că nu s-a mai văzut cu cutare de nu știu cât timp, că individul o ținea izolată, că nu avea grijă de ea, că poate nu își lua medicația - au apărut cu aceste acuzații.

Acum Parchetul s-ar putea autosesiza să identifice dacă și-a luat medicația, dacă era subnutrită etc. Fiind înmormântarea recentă, pot face o expertiză judiciară pe baza deshumării probabil, 100% s-a deschis un dosar in rem, e obligatoriu, pentru că vorbim de viața unei persoane - și atunci vor dispune probe după deces, adică: analize medicale, analize corporale, analizarea încă o dată a cadavrului pentru echimoze și alte lucruri", a mai explicat avocatul Cătălin Crăciunescu.

"După 60 de ani, nu te mai întreabă nimeni de ce ai murit"

Întrebarea firească în acest context este: dacă Rodica Stănoiu a fost internată în spital cu semne de subnutriție și vânătăi, cu câteva zile înainte de a muri, așa cum susțin unii dintre apropiați, de ce polițiștii sau cei de la Serviciul de Medicină Legală nu au sesizat aceste lucruri?

"Se face un raport de constatare și să știți că gradul de superficialitate este atât de mare, încât după 60 de ani nu te mai întreabă nimeni de ce ai mai murit, chiar dacă ai murit din alte motive. Dar acum, pe baza celor afirmate în spațiul public, coroborate cu dovedirea existenței loviturilor și a subnutriției, pot contura elemente care să ridice suspiciunea rezonabilă că moartea nu a fost din cauze naturale. Nu nepărat lovită, dar prin faptul că ar fi putut fi izolată de restul familiei, i s-ar fi putut îngrădi dreptul la medicație", a spus avocatul.

Avocatul Cătălin Crăciunescu a explicat și ce s-ar putea întâmpla cu moștenirea lăsată după moartea Rodicăi Stănoiu și care sunt șansele ca averea să ajungă la iubitul mai tânăr.

"În astfel de cazuri, procurorul, la dezbatarea succesiunii, suspendă orice fel de dezbatare a succesiunii până nu se lămurește latura penală pentru că una dintre condițiile de a moșteni este să nu omori persoana respectivă sau să nu îi creezi o situație care să ducă la moartea ei", a mai spus avocatul.