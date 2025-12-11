Ce fel de brad cumpărăm de Crăciun: natural sau artificial? Sfatul pompierilor pentru a evita un incendiu

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău a explicat care este diferența. Brazii naturali ard exploziv în câteva secunde, în timp ce pomii artificiali de Crăciun emit fum toxic.

Specialiștii oferă un set de recomandări esențiale pentru ca sărbătorile să nu fie umbrite de tragedii.

Brazii naturali pot produce incendii în câteva secunde

Potrivit unei analize realizate de ISU Buzău, bradul natural poate deveni rapid o torță în interiorul locuinței, mai ales atunci când se usucă. Acele uscate, combinate cu rășina inflamabilă, reprezintă un combustibil perfect pentru o flacără care poate cuprinde întreaga cameră în mai puțin de un minut.

„Un brad natural uscat reprezintă un pericol major de incendiu. Acele uscate şi răşina se aprind foarte uşor, iar flacăra se propagă rapid, în câteva secunde”, avertizează specialiștii ISU.

Pentru a reduce riscul aprinderii, pompierii recomandă ca tulpina bradului să fie așezată într-un suport cu apă, completat zilnic. Hidratarea menține bradul verde și reduce drastic inflamabilitatea. În plus, acele căzute la baza pomului trebuie îndepărtate constant, deoarece sunt extrem de inflamabile.

Bradul artificial: se aprinde mai greu, dar poate degaja fum toxic

Dacă bradul natural arde rapid, cel artificial ridică alte probleme. Materialele plastice din care este confecționat pot produce fum dens și toxic, periculos pentru sănătate, chiar dacă arderea nu este la fel de explozivă.

„Bradul artificial, deşi nu se aprinde la fel de uşor, poate degaja fum toxic în cazul unui incendiu”, arată ISU Buzău, recomandând achiziționarea pomilor artificiali cu mențiunea „ignifugat” sau „rezistent la foc”.

Indiferent de tipul bradului, acesta nu trebuie amplasat lângă surse de căldură precum sobă, calorifer, șemineu sau aragaz, distanța minimă recomandată fiind de un metru. Suportul trebuie să fie ferm, pentru a preveni răsturnarea, mai ales în casele unde există copii sau animale de companie.

Instalațiile electrice defecte – un risc major în orice locuință

ISU Buzău subliniază că multe incendii izbucnite în perioada Crăciunului nu au legătură directă cu bradul, ci cu instalațiile luminoase defecte sau utilizate necorespunzător. Scurtcircuitele pot aprinde instant orice material combustibil din apropiere.

„Este obligatoriu ca instalaţiile utilizate să fie certificate, să aibă instrucţiuni clare în limba română şi să fie achiziţionate doar din magazine autorizate”, transmite instituția.

Pompierii recomandă verificarea cablurilor, a prizelor și a beculețelor înainte de montare. Orice urmă de deteriorare trebuie tratată ca un pericol serios. Instalațiile LED sunt de preferat, deoarece se încălzesc mai puțin și consumă mai puțină energie.

Conectarea mai multor instalații la un singur prelungitor poate suprasolicita priza și poate provoca incendii. De asemenea, instalațiile trebuie scoase din priză noaptea sau atunci când locuința este părăsită. În zona bradului sunt strict interzise lumânările reale.

Pericolele materialelor pirotehnice: răni grave și incendii

Pe lângă riscurile asociate bradului, ISU Buzău atrage atenția asupra folosirii materialelor pirotehnice în perioada sărbătorilor. Chiar și produsele legale pot provoca accidente grave, mai ales în mâinile copiilor.

„Experienţa arată că, în fiecare an, numeroase persoane, în special copii şi tineri, suferă arsuri grave, traumatisme sau pierderi de vedere în urma manevrării necorespunzătoare a artificiilor, petardelor sau altor obiecte similare”, avertizează instituția.

Materialele pirotehnice pot declanșa incendii în locuințe, la mașini, în apropierea brazilor de Crăciun sau în spații publice. În plus, pot provoca panică, pot speria animalele de companie și pot perturba liniștea vecinilor.

Există și riscul ca unele produse să fie defecte, ceea ce le poate face să explodeze imprevizibil.

Ce faci în caz de incendiu

Dacă pomul de Crăciun se află în curte sau pe terasă, acesta trebuie bine ancorat pentru a nu fi răsturnat de vânt. Instalațiile luminoase trebuie să fie destinate utilizării în exterior și să aibă protecție împotriva umidității.

În orice situație în care izbucnește un incendiu, fie la brad, fie la instalația electrică sau în urma utilizării materialelor pirotehnice, primul pas este apelarea numărului unic de urgență 112. Intervenția rapidă poate preveni extinderea flăcărilor și poate salva vieți.

Indiferent de tipul de brad ales, siguranța trebuie să fie prioritatea principală. Pompierii amintesc că incendiile din perioada sărbătorilor pot fi prevenite aproape în totalitate prin respectarea unor reguli simple: instalații verificate, brad amplasat corect și evitarea materialelor pirotehnice.