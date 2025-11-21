Când se împodobește bradul de Crăciun. Catolicii și ortodocșii au date diferite

Bradul de Crăciun este probabil unul dintre primele lucruri care îți vin în minte când te gândești la sezonul sărbătorilor de iarnă, tradiția provenind inițial din Germania.

În Anglia, brazii de Crăciun au fost introduși în timpul epocii georgiene, sub domnia Regelui George al III-lea. Se crede că soția sa, Charlotte, care era de origine germană, a decorat un brad pentru familia ei în anii 1790.

Totuși, Regina Victoria și Prințul Albert sunt adesea creditați cu popularizarea tradiției împodobirii bradului de Crăciun în Marea Britanie, ceea ce i-a făcut pe mulți să creadă că ei au început tradiția în această țară. Inițial, oamenii aveau brazi mici pe care îi puneau pe mese, însă când brazii mai mari din Norvegia au devenit disponibili, aceștia au început să fie așezați pe podea, cu cadourile dedesubt.

Când a apărut tradiția împodobirii bradului de Crăciun în România

În România, primul brad de Crăciun ar fi fost împodobit la curtea Regelui Carol I, în decembrie 1866, odată cu venirea dinastiei Hohenzollern.

Inițial, bradul era decorat cu fructe, flori de hârtie sau biscuiți; mai târziu au apărut globuri din sticlă, beteală, bomboane și instalații luminoase.

Totuși, este important de menționat că în țara noastră, înainte de apariția acestui obicei modern, existau deja tradiții legate de brad: trunchiuri de brad erau folosite în ritualuri în noaptea de 24 spre 25 decembrie, simbolizând moartea și renașterea.

Momentul potrivit pentru a împodobi bradul de Crăciun

Momentul potrivit pentru a împodobi bradul poate fi un subiect sensibil. Unii preferă începutul lunii decembrie, în timp ce alții aleg data de 13 — cu douăsprezece zile înainte de Crăciun. Totuși, potrivit tradiției romano-catolicilor, bradul ar trebui împodobit la începutul Adventului, în a patra duminică dinaintea Crăciunului, scrie Mirror.

În 2025, prima zi de Advent cade duminică, 30 noiembrie, scrie sursa citată. În România, conform tradiției, împodobirea bradului de Crăciun trebuie să aibă loc în Ajunul Crăciunului, adică pe 24 decembrie. Totuși, obiceiul este acum rar respectat pentru că mulți își doresc să se bucure cât mai mult timp de bradul care le luminează casa.