Stiri

DCNews Stiri Marii absenți de la la reuniunea ministerială anuală a OSCE
Data publicării: 09:02 04 Dec 2025

Marii absenți de la la reuniunea ministerială anuală a OSCE
Autor: Doinița Manic

Marii absenți de la la reuniunea ministerială anuală a OSCE Marii absenți de la la reuniunea ministerială anuală a OSCE. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay
 

Ei sunt marii absenți de la reuniunea ministerială anuală a OSCE de la Viena.

Miniştrii de Externe din zeci de ţări participă, joi şi vineri, la reuniunea anuală la acest nivel a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), care are loc la Viena. Totușii, marii absenți sunt secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, şi ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Cei doi nu vor merge la reuniunea OSCE, ci vor trimite reprezentanți în capitala austriacă,  transmite Agerpres, citând DPA şi Reuters.

VEZI ȘI: OSCE, în România. Ce recomandări are pentru țara noastră înainte de alegerile prezidențiale

Reuniunea va fi prezidată de Finlanda, ţara ce asigură preşedinţia anuală prin rotaţie a OSCE, şi se va concentra exclusiv pe războiul din Ucraina.

Se pare că actualele negocieri şi planurile de pace menite să pună capăt războiului de agresiune lansat de Rusia nu figurează pe agenda oficială a reuniunii şi nu vor fi luate decizii în acest sens.

Care este rolul OSCE

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa se prezintă ca un spațiu de dialog între Est și Vest, menit să faciliteze rezolvarea conflictelor și să protejeze democrația și drepturile omului. Cu toate acestea, diplomații afirmă că, în acest moment, nu este clar ce rol ar putea juca instituția după finalizarea războiului din Ucraina.

OSCE are o istorie solidă în monitorizarea scrutinelor și în gestionarea etapelor de după conflicte, însă orice misiune a organizației necesită acordul tuturor celor 57 de state membre.

osce

osce
serghei lavrov
marco rubio
sua
rusia
reuniune OSCE
Comentarii

