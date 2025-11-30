Occidentul desfășoară o ofensivă „murdară şi necompetitivă” împotriva Rusiei în domeniul comercializării de armament, susține ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. Într-un interviu acordat televiziunii ruse și preluat de EFE, acesta afirmă că sancțiunile impuse Moscovei reprezintă instrumente prin care statele occidentale încearcă să își justifice pozițiile politice în raport cu conflictul din Ucraina.

Lavrov spune că dificultățile întâmpinate de Rusia în comerțul cu armament sunt similare cu cele din exportul oricăror alte bunuri ale Federației Ruse. „Provocările (în comerţul cu arme) sunt aceleaşi cu care ne confruntăm la exportul oricărui alt bun al nostru (...) Este vorba despre sancţiuni şi încercările de a le justifica prin necesitatea de a acuza Rusia pentru 'comportamentul' său faţă de Ucraina. Dar, de fapt, este o luptă murdară şi necompetitivă”, afirmă acesta.

Șeful diplomației ruse reproșează Occidentului că, prin modul în care acționează, demonstrează „incapacitatea sa absolută de a încheia acorduri”. Lavrov consideră că principiile occidentale pe care acestea le-au invocat timp de decenii - de la piață liberă și concurență loială, până la prezumția de nevinovăție - se prăbușesc în momentul în care statele occidentale realizează că nu mai domină competiția globală.

Lavrov se plânge de lipsă de respect

„În acest caz, respectul faţă de regulile globalizării pe care ţările occidentale le-au apărat timp de decenii: piaţa liberă, concurenţa loială, prezumţia de nevinovăţie şi multe alte lucruri”, spune Lavrov, adăugând că toate aceste valori „s-au transformat în cenuşă de îndată ce Occidentul a realizat că pierde competiţia”.

El insistă că sancțiunile erau parte a strategiilor occidentale chiar înainte de lansarea „operațiunii militare speciale” în Ucraina. „S-au agăţat de orice scuză. În acest caz, operaţiunea noastră militară specială (războiul din Ucraina) s-a dovedit oportună, deşi sancţiunile împotriva sectoarelor naţionale şi de apărare fuseseră impuse cu mult înainte ca aceasta să înceapă”, afirmă ministrul rus.

Potrivit acestuia, Moscova reușește să gestioneze presiunea sancțiunilor deoarece restul lumii nu acceptă să urmeze „la nesfârşit ordinele Occidentului”. Lavrov spune că numeroase state doresc relații comerciale echitabile și găsesc modalități de a-și organiza lanțurile financiare, bancare și logistice în afara influenței occidentale. „Toţi vor să facă comerţ cinstit, iar cei care doresc sincer să încheie acorduri comerciale reciproc avantajoase vor găsi întotdeauna cum să îşi organizeze lanţurile financiare, bancare şi logistice, adică ceea ce se întâmplă acum”, susţine el.

Lavrov mai afirmă că industria militară rusă rămâne „absolut competitivă”, amintind de rolul armelor sovietice în „lupta împotriva colonialismului” occidental în secolul trecut. „Kalaşnikov este un simbol al decolonizării”, afirmă ministrul, subliniind că multe state africane își leagă independența de sprijinul militar și consilierii proveniți din Uniunea Sovietică.