De ce Rusia plănuiește o centrală pe Lună, alături de China. Care este miza proiectului spațial

Rusia plănuiește construirea unei centrale nucleare pe Lună în următorul deceniu pentru a alimenta programul său spațial lunar, precum și o stație de cercetare comună ruso-chineză, în contextul în care marile puteri se grăbesc să exploreze singurul satelit natural al Pământului, informează Reuters.

De când cosmonautul sovietic Iuri Gagarin a devenit primul om care a ajuns în spațiu în 1961, Rusia s-a mândrit cu statutul său de lider în explorarea spațială, dar în ultimele decenii a rămas în urma Statelor Unite și, din ce în ce mai mult, a Chinei.

Ambițiile spațiale ale Rusiei au suferit o lovitură puternică în august 2023, când misiunea sa fără echipaj uman Luna-25 s-a prăbușit pe suprafața Lunii în timp ce încerca să aselenizeze, iar Elon Musk a revoluționat sectorul lansărilor de vehicule spațiale, care era, odinioară, o specialitate rusă.

Agenția spațială de stat a Rusiei, Roscosmos, a anunțat într-un comunicat de presă că intenționează să construiască o centrală electrică pe Lună până în anul 2036 și a semnat un contract cu compania aerospațială Lavochkin Association pentru a realiza acest lucru.

Roscosmos nu a precizat în mod explicit că instalația va fi nucleară, dar a menționat totuși că printre participanți se numără corporația nucleară de stat rusă Rosatom și Institutul Kurchatov, principalul institut de cercetare nucleară din Rusia.

Roscosmos a declarat că scopul centralei este acela de 'a alimenta programul lunar al Rusiei, inclusiv roverele, un observator și infrastructura stației internaționale comune ruso-chineze de cercetare lunară'.

'Proiectul reprezintă un pas important către crearea unei stații lunare științifice cu funcționare permanentă și trecerea de la misiuni unice la un program de explorare lunară pe termen lung', a anunțat Roscosmos.

Directorul Roscosmos, Dmitri Bakanov, a declarat în luna iunie că unul dintre obiectivele corporației mai sus menționate este acela de a construi o centrală nucleară pe Lună și de a explora Venus, cunoscută drept planeta 'soră' a Pământului.

Luna, care se află la o distanță de 384.400 de kilometri de planeta noastră, moderează oscilația Pământului în jurul axei sale, ceea ce asigură un climat mai stabil. De asemenea, Luna provoacă mareele în oceanele de pe Terra.

SUA planifică, de asemenea , un reactor pe lună

Rusia nu este singura țară cu astfel de planuri. În august, NASA și-a anunțat intenția de a instala un reactor nuclear pe Lună până în primul trimestru al anului fiscal 2030.

'Suntem într-o cursă către Lună, într-o cursă cu China către Lună. Și pentru a avea o bază pe Lună, avem nevoie de energie', a declarat în august secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, atunci când a fost întrebat despre aceste planuri.

El a adăugat că Statele Unite sunt în prezent în urmă în această cursă către Lună. El a spus că energia este esențială pentru a permite susținerea vieții pe Lună și, de acolo, pentru ca oamenii să ajungă pe Marte.

Normele internaționale interzic amplasarea armelor nucleare în spațiu, dar nu există interdicții privind amplasarea surselor de energie nucleară în spațiu, atât timp cât acestea respectă anumite reguli.

Unii analiști din sectorul spațial au prezis o 'goană după aur lunar': NASA afirmă că există estimări privind existența a un milion de tone de heliu-3, un izotop al heliului, rar pe Pământ, dar care există pe Lună.

Metalele rare - utilizate în smartphone-uri, computere și tehnologii avansate - sunt, de asemenea, prezente pe Lună, inclusiv scandiu, ytriu și cele 15 lantanide, potrivit cercetărilor efectuate de Boeing, conform Agerpres.

