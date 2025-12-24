€ 5.0908
DCNews Stiri România a achitat restanța de 160,6 de milioane de lei la Agenţia Spaţială Europeană
Data actualizării: 08:33 24 Dec 2025 | Data publicării: 08:31 24 Dec 2025

România a achitat restanța de 160,6 de milioane de lei la Agenţia Spaţială Europeană
Autor: Alexandra Curtache

statia-spatiala-internationala_03552100 Foto cu rol ilustrativ: Freepik
 

Guvernul a aprobat plata a 160,6 milioane de lei, contribuţia restantă a României pe 2024 la Agenţia Spaţială Europeană, pentru a-şi recupera dreptul de vot şi statutul de membru activ.

Guvernul a aprobat, în şedinţa de marţi seara, plata sumei de 160,6 milioane lei reprezentând contribuţia financiară restantă a României pentru anul 2024 la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA).

Potrivit unui comunicat al Executivului, România a aderat la ESA în decembrie 2011, devenind al 19-lea stat membru.

În calitate de membru ESA, România plăteşte o contribuţie financiară şi, în schimb, poate participa la programe spaţiale, iar industria şi cercetarea românească pot beneficia de contracte şi de acces la tehnologii avansate, prin aplicarea principiului "geo-return", arată sursa citată.

Citește și: România, menționată în documentele din "Dosarul Epstein". Zeci de mii de dolari, trimiși unei femei din Iași, prin bancă

Recuperarea dreptului de vot în structurile ESA

"Din cauza întârzierilor la plată, România a pierdut de două ori dreptul de vot în structurile ESA (în perioada 2018 - 2022 şi din nou începând cu luna iulie 2025), situaţie care a afectat capacitatea de a influenţa deciziile şi de a atrage contracte. Prin aprobarea acestei plăţi restante, România îşi poate recupera dreptul de vot şi poate evita aplicarea de sancţiuni, revenind la statutul de membru activ cu drepturi depline în cadrul ESA", precizează Executivul.

De asemenea, achitarea contribuţiei financiare a României la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene contribuie la menţinerea şi crearea de noi locuri de muncă de înaltă calificare în cadrul celor 294 de entităţi româneşti eligibile pentru a încheia contracte cu ESA, asigurând totodată un retur garantat şi un factor de multiplicare semnificativ, subliniază sursa citată.

Sumele se achită din bugetul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare aferent anului 2025, în limita cheltuielilor bugetare aprobate. 

esa
datorie
romania
