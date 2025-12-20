România, menționată în documentele din "Dosarul Epstein". Zeci de mii de dolari, trimiși unei femei din Iași, prin bancă

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a publicat vineri mii de documente din Dosarul Epstein. Publicarea vine după ce Congresul SUA a adoptat un proiect de lege prin care ordonă Departamentului de Justiție să facă publice toate documentele legate de ancheta și urmărirea penală a lui Epstein până pe 19 decembrie, scrie Politico.

Procurorul general adjunct al SUA, Todd Blanche, a declarat că documentele publicate vineri nu vor include toate materialele și că departamentul va disemina potențial alte sute de mii de dosare „în următoarele două săptămâni”.

Donald Trump a insistat timp de luni de zile că eforturile de a publica dosarele sunt o „farsă democrată”, dar, în cele din urmă, a semnat proiectul de lege pe 19 noiembrie, după o schimbare de opinie de ultim moment, și i-a îndemnat pe republicani să voteze pentru el, ceea ce a dus la un vot aproape unanim în Cameră. Senatul a adoptat apoi proiectul de lege cu acord unanim.

România, menționată în documente din Dosarul Epstein

În aceste documente publicate acum de Departamentul de Justiție al Statelor Unite se regăsesc și referiri directe la România. Se menționează faptul că două treimi dintre femeile traficate pentru prostituție la nivel mondial provin din Europa de Est și din fostele țări din blocul estic, cum ar fi Albania, Moldova sau România.

În plus, se precizează faptul că o fundație condusă de Epstein a plătit la un moment dat, prin Banca Transilvania, peste 30 de mii de dolari unei femei din Iași, fără a se preciza numele acesteia. Banii ar fi fost dați în mai multe tranșe: 5.092 dolari, 9. 402 dolari, 867 dolari și mai apoi 15.000 dolari.

Țările sărace din fostul bloc estic, precum Albania, Moldova, România, Bulgaria, Rusia, Belarus și Ucraina, au fost identificate ca fiind principalele victime ale traficului, se mai arată în documentele respective.

Documentele Departamentului de Justiție al SUA ar putea aduce multe alte surprize

Publicarea acestor dosare vine după ce Comisia de Supraveghere și Reformă Guvernamentală a Camerei Reprezentanților a publicat luna trecută peste 20.000 de pagini de e-mailuri schimbate între Epstein și mai multe figuri proeminente din politică, mass-media, tehnologie, dar și vedete de la Hollywood.

Însă noul comunicat de presă al Departamentului de Justiție ar putea fi mult mai amplu decât simplele e-mailuri obținute de comisie, putând include documente de investigație și dovezi colectate de agenți federali și procurori, transmite sursa citată.

Prietenia dintre Donald Trump și Jeffrey Epstein

În e-mailurile publicate de Congres, Epstein a comunicat cu persoane apropiate lui Trump - inclusiv cu fostul său consilier Steve Bannon. Trump a fost cândva prieten cu Epstein, dar președintele SUA a susținut ani de zile că ei s-au certat cu zeci de ani în urmă. Politico scrie că Donald Trump a negat în repetate rânduri orice faptă ilegală asociată cu Epstein și nu au existat dovezi care să sugereze implicarea sa.

Deși Trump a declarat în timpul campaniei prezidențiale din 2024 că va publica mai multe informații despre anchetă dacă va fi reales, Departamentul de Justiție a concluzionat într-o notă din iulie că „nu a găsit nicio bază pentru a reexamina divulgarea” materialelor.

Jeffrey Epstein, care a murit în 2019 într-o celulă de închisoare din New York, s-a confruntat cu diverse acuzații legate de abuz sexual. El a fost acuzat și că a traficat zeci de fete minore de doar 14 ani, pe parcursul a două decenii.





