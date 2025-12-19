Administrația Trump va face publice sute de mii de documente despre Jeffrey Epstein

Administrația președintelui american Trump se pregătește să dezvăluie vineri 'câteva sute de mii de documente' despre infractorul sexual Jeffrey Epstein, urmând ca alte documente să fie publicate în săptămânile următoare, a declarat un înalt oficial al Departamentului de Justiție, informează AFP.

Vineri este termenul limită prevăzut de lege pentru publicarea, de către administrația Trump, a întregului set de documente aflate în posesia sa în acest caz care tulbură Statele Unite de mai mulți ani.

Todd Blanche: Documentele vor fi "în forme foarte diverse"

'Mă aștept ca astăzi să publicăm câteva sute de mii de documente', a declarat la Fox News numărul doi din Departamentul de Justiție, Todd Blanche, precizând că aceste documente vor fi 'în forme foarte diverse'.

El a lăsat totuși să se înțeleagă că nu ar fi vorba despre întreaga documentație, 'mai multe sute de mii' de alte documente urmând să fie făcute publice 'în cursul săptămânilor următoare'.

Blanche a justificat acest termen prin necesitatea ca guvernul să se asigure că 'fiecare victimă este pe deplin protejată'.

Observatorii se așteaptă ca documentele să fie parțial cenzurate, Departamentul de Justiție având întreaga libertate de a nu publica nume sau informații sensibile.

'Examinăm fiecare document pe care urmează să îl facem public, asigurându-ne că fiecare victimă - numele ei, identitatea ei, povestea ei - este complet protejată', a insistat Blanche.

'Până în prezent nu este prevăzută nicio nouă inculpare, dar ancheta continuă', a afirmat, de asemenea, acest fost avocat personal al lui Donald Trump.

Moartea lui Epstein și teoriile conspirației

Moartea lui Jeffrey Epstein, găsit spânzurat în celula sa din New York pe 10 august 2019, înaintea procesului său pentru infracțiuni sexuale, a alimentat nenumărate teorii ale conspirației conform cărora ar fi fost asasinat pentru a acoperi un scandal implicând personalități de prim rang.

Donald Trump promisese în timpul campaniei electorale din 2024 dezvăluiri șocante despre 'dosarul Epstein', dar, de mai multe luni, președintele republican îi îndeamnă pe susținătorii săi să treacă peste acest subiect, calificând cazul drept o 'farsă' amplificată de opoziția democrată.

După ce s-a opus mult timp, președintele Trump a trebuit totuși să se decidă în noiembrie să promulge legea care obligă executivul său să facă publice documentele din acest caz.