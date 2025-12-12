Noi fotografii cu Trump, înconjurat de femei, din arhiva infractorului sexual Epstein

Democrații din comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților au publicat noi 19 fotografii din cele 95.000 pe care le-au primit astăzi din arhiva infractorului sexual Jeffrey Epstein, unele dintre ele incluzându-l pe președintele american Donald Trump, potrivit The Guardian.

Trump și alte personalități, prezente în arhiva lui Epstein

De asemenea, au fost publicate imagini cu fostul președinte american Bill Clinton alături de Epstein și complicea sa, Ghislaine Maxwell.

Există, de asemenea, imagini cu Donald Trump și Epstein la evenimente sociale și chiar o imagine cu președintele la bordul unui avion, stând lângă o femeie a cărei față a fost cenzurată.

Mai multe imagini îl includ și pe miliardarul Bill Gates, inclusiv una cu el alături de Andrew Mountbatten-Windsor, fostul prinț.

O altă față notabilă este fostul consilier și aliat renumit al lui Trump, Steve Bannon, care apare într-o fotografie stând la un birou, angajat într-o conversație cu Epstein. În noua serie de fotografii publicate de democrații responsabili de supravegherea Camerei, există și o fotografie cu Donald Trump înconjurat de femei, dintre care unele poartă coliere la gât. Toate fețele lor au fost ascunse, dar președintele apare în mijloc, ținând de talie două dintre femei.

Trump appears 4 times in newly released Epstein photos released by House Democrats. Here they are. https://t.co/c9hRIk8BHl pic.twitter.com/ZH3sq7t9Zq — Aaron Rupar (@atrupar) December 12, 2025

Amintim că relația dintre Trump și infractorul Epstein, care s-a sinucis în 2019 în închisoare, continuă să țină primele pagini ale ziarelor, mai ales în ultimele luni. La sfârșitul lunii noiembrie, președintele american a aprobat o lege care forțează Departamentul de Justiție să desecretizeze noi documente legate de acest caz. Deși i-a fost apropiat lui Epstein timp de foarte mulți ani, Trump neagă că ar fi fost implicat în vreo acțiune ilegală a acestuia, inclusiv traficul sexual cu minori.

Citește și: Semnătura lui Trump pe o scrisoare cu detalii obscene pentru Epstein, publicată de democrați - FOTO