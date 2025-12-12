€ 5.0904
|
$ 4.3406
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0904
|
$ 4.3406
 
DCNews Stiri Noi fotografii cu Trump, înconjurat de femei, din arhiva infractorului sexual Epstein
Data actualizării: 18:26 12 Dec 2025 | Data publicării: 18:17 12 Dec 2025

Noi fotografii cu Trump, înconjurat de femei, din arhiva infractorului sexual Epstein
Autor: Iulia Horovei

donald trump sua Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres
 

Democrații din comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților au publicat, vineri, noi fotografii cu președintele Donald Trump din arhiva infractorului sexual Jeffrey Epstein.

Democrații din comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților au publicat noi 19 fotografii din cele 95.000 pe care le-au primit astăzi din arhiva infractorului sexual Jeffrey Epstein, unele dintre ele incluzându-l pe președintele american Donald Trump, potrivit The Guardian.

Trump și alte personalități, prezente în arhiva lui Epstein

De asemenea, au fost publicate imagini cu fostul președinte american Bill Clinton alături de Epstein și complicea sa, Ghislaine Maxwell.

Există, de asemenea, imagini cu Donald Trump și Epstein la evenimente sociale și chiar o imagine cu președintele la bordul unui avion, stând lângă o femeie a cărei față a fost cenzurată.

Mai multe imagini îl includ și pe miliardarul Bill Gates, inclusiv una cu el alături de Andrew Mountbatten-Windsor, fostul prinț.

O altă față notabilă este fostul consilier și aliat renumit al lui Trump, Steve Bannon, care apare într-o fotografie stând la un birou, angajat într-o conversație cu Epstein. În noua serie de fotografii publicate de democrații responsabili de supravegherea Camerei, există și o fotografie cu Donald Trump înconjurat de femei, dintre care unele poartă coliere la gât. Toate fețele lor au fost ascunse, dar președintele apare în mijloc, ținând de talie două dintre femei. 

Amintim că relația dintre Trump și infractorul Epstein, care s-a sinucis în 2019 în închisoare, continuă să țină primele pagini ale ziarelor, mai ales în ultimele luni. La sfârșitul lunii noiembrie, președintele american a aprobat o lege care forțează Departamentul de Justiție să desecretizeze noi documente legate de acest caz. Deși i-a fost apropiat lui Epstein timp de foarte mulți ani, Trump neagă că ar fi fost implicat în vreo acțiune ilegală a acestuia, inclusiv traficul sexual cu minori.

Citește și: Semnătura lui Trump pe o scrisoare cu detalii obscene pentru Epstein, publicată de democrați - FOTO

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

trump
epstein
fotografii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 25 minute
Pedepse cu închisoarea pentru cei care încalcă sancțiuni internaționale. Nouă lege promulgată de Nicușor Dan
Publicat acum 27 minute
Noi fotografii cu Trump, înconjurat de femei, din arhiva infractorului sexual Epstein
Publicat acum 29 minute
Judecătorul care a apărut în documentarul Recorder, Laurenţiu Ionel Beşu, cere CSM să fie numit procuror
Publicat acum 57 minute
Hotelul Simonei Halep, fără turiști de Anul Nou. La ce reducere a apelat pentru Revelion
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Liceeni ar putea învăța despre Mineriada din 1990. Proiect în Parlament
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 14 minute
Criză în justiție, după investigația Recorder. Convingerea lui Tudorel Toader - precizare importantă despre Laura Codruța Kovesi
Publicat pe 11 Dec 2025
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a luat cuvântul peste președintele Curții de Apel București / video
Publicat pe 10 Dec 2025
Cristian Ghinea, derapaj grav: Limbaj suburban din partea senatorului USR
Publicat pe 10 Dec 2025
Impozite locale și pentru persoanele cu handicap în 2026. Numărul lor se ridică la 957.000. Ilie Bolojan acuză facilități în exces
Publicat pe 11 Dec 2025
Elena Cristian arată dedesubturile scandalului din justiție: Scenariul a fost scris, încep filmările
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close