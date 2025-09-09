Semnătura lui Trump pe o scrisoare cu detalii obscene pentru Epstein, publicată de democrați - FOTO

Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților a făcut public, luni seară, un set amplu de documente provenite din moștenirea lui Jeffrey Epstein, inclusiv o notă pe care apare numele președintelui Donald Trump, parte dintr-o colecție de scrisori dăruite fostului infractor sexual condamnat cu ocazia împlinirii a 50 de ani, potrivit CNN.

În afară de „cartea de aniversare”, setul de documente conține și ultimul testament al lui Epstein, fragmente din agenda sa de contacte, precum și acordul de neurmărire penală din 2007 semnat cu Procuratura SUA pentru Districtul de Sud al Floridei.

Înainte ca întregul set să fie făcut public, democrații din comisie au postat pe X o imagine cu pagina din așa-numita carte de aniversare pe care apare numele lui Trump. Președintele a negat în repetate rânduri că ar fi scris acea scrisoare și a dat în judecată Wall Street Journal, care a relatat prima dată despre acest fapt, pentru defăimare.

Reacții de la Casa Albă, după publicare

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat într-o postare pe X, după publicare, că „este foarte clar că președintele Trump nu a desenat această imagine și nu a semnat-o. Echipa juridică a președintelui Trump va continua să urmărească litigiul”.

Într-o altă postare, adjunctul șefului de cabinet pentru comunicare, Taylor Budowich, a negat și el că Trump ar fi semnat cartea lui Epstein și a distribuit mai multe imagini cu semnătura reală a președintelui.

Semnătura din acel document este foarte asemănătoare cu celelalte semnături ale lui Trump care circulă online, mai ales în cazurile în care acesta își trece doar prenumele.

Comisia investighează cazul Epstein și a emis citații pentru documentele sale, ca parte a anchetei în desfășurare. Investigația are loc pe fondul presiunilor, inclusiv din partea unor membri ai propriului partid al președintelui, pentru mai multă transparență și publicarea completă a informațiilor.

Democrații din comisie au mai evidențiat ceea ce au numit o altă pagină din „cartea de aniversare”, o scrisoare cu o fotografie pe care au descris-o astfel: „Epstein și un membru de lungă durată al clubului Mar-a-Lago glumind despre vânzarea unei femei ‘complet depreciate’ către Donald Trump pentru 22.500 de dolari”.

Fotografia, parțial cenzurată, îl arată pe Epstein alături de mai multe persoane ținând un cec supradimensionat, scris ca și cum ar fi fost emis de Trump către Epstein pentru 22.500 de dolari. Sub fotografie, o legendă scrisă de mână spune: „Jeffrey arătându-și talentul timpuriu cu banii și femeile! Îi vinde (...cenzurat) complet depreciată lui Donald Trump pentru 22.500 de dolari”.

Președintele Comisiei pentru Supraveghere, James Comer, i-a criticat pe democrați pentru că au făcut public în mod selectiv unele materiale înainte ca întregul set să fie lansat și a adăugat că va solicita „în plus, documente bancare ale lui Epstein” pe baza celor deja primite.

„Este revoltător că democrații din Comisia de Supraveghere selectează documente și politizează informațiile primite din moștenirea lui Epstein astăzi”, a spus Comer. „Republicanii din Comisie sunt concentrați pe o investigație riguroasă pentru a aduce transparență și responsabilitate pentru supraviețuitorii faptelor odioase ale lui Epstein și pentru poporul american. Președintele Trump nu este acuzat de nicio faptă, iar democrații ignoră noile informații primite de Comisie astăzi”, se mai arată în precizări.

Ce conține „cartea de aniversare”

„Cartea de aniversare”, devenită acum celebră, are 238 de pagini cu fotografii, pagini de album, cântece și alte amintiri. A fost compilată de asociata lui Epstein, Ghislaine Maxwell, care a scris în prolog că a dorit să „adune povești și fotografii vechi pentru a reîmprospăta memoria despre locuri, oameni și diferite evenimente”.

„Unele scrisori își vor atinge cu siguranță scopul. Altele, ei bine... va trebui să le citești ca să vezi singur. Știu că îți va plăcea să răsfoiești cartea și sper să-ți facă la fel de multă plăcere să o citești pe cât mi-a făcut mie să o pun laolaltă pentru tine”, a scris Maxwell.

În secțiunea de conținut a cărții, sub titlul „PRIETENI,” apare o listă cu peste 20 de nume, inclusiv fostul președinte Bill Clinton, avocatul Alan Dershowitz și Trump.

Setul conține și o scrisoare atribuită lui Clinton, în care acesta îi transmite lui Epstein „La mulți ani, 50!”. Un purtător de cuvânt a făcut referire la o declarație mai veche, potrivit căreia Clinton a întrerupt relațiile cu Epstein înainte de arestarea acestuia din 2019 și nu avea cunoștință de faptele lui.

Totodată, apare și o notă pe antetul lui Dershowitz, cu mesajul: „La mulți ani cu cele mai bune urări”.

Ca gest aniversar, Dershowitz pare să fi realizat o copertă falsă de revistă, intitulată „Vanity Unfair”, în care a modificat titluri astfel încât să se refere la Epstein, inclusiv o copertă originală cu Nicole Kidman. În mesaj, el notează: „Ca un cadou de ziua ta, am reușit să obțin o versiune timpurie a revistei”.

Dershowitz a declarat pentru Wall Street Journal: „A trecut mult timp și nu îmi amintesc exact ce am fi putut scrie”.

Cartea surprinde întreaga viață a lui Epstein până la vârsta de 50 de ani, de la naștere și perioada de cercetaș, până la fotografii cu opere de artă din reședințele sale luxoase și portrete de familie alb-negru. Ea conține și note, dar și poze din momente private și glume.

Există, de asemenea, câteva pagini cu însemnări de natură obscenă, având titluri precum „Fete pe barca mea”.

Documentele publicate de comisie includ și pagini din agenda de contacte a lui Epstein, cu detalii despre numeroase persoane bogate și influente din anturajul său. O versiune a acestei agende, cu numerele de telefon și adresele de e-mail ascunse, fusese deja făcută publică anterior.

Alte documente urmează să fie transmise comisiei

Avocatul Daniel H. Weiner, reprezentant al averii lui Epstein, a confirmat pentru CNN că un prim set de documente a fost deja transmis comisiei. El a precizat că „executorii vor continua să furnizeze, treptat, documente conforme cu citația Comisiei”.

Într-o scrisoare obținută de CNN, avocații averii lui Epstein au precizat că anumite pasaje din carte au fost cenzurate, pentru a nu dezvălui informații sensibile.

„Dintr-o precauție sporită, am cenzurat numele și fețele femeilor și minorilor care apar în carte (cu excepția doamnei Maxwell, a figurilor publice și a fotografiilor de familie sau de clasă), pentru a preveni identificarea publică a oricăror potențiale victime”, au explicat Weiner și avocatul Daniel Ruzumna.

„Am eliminat, de asemenea, fotografiile care prezentau nuditate”, au adăugat ei.

