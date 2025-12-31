€ 5.0963
DCNews Stiri Explozie în Portul Constanța, în ajunul Anului Nou. Doi bărbați au murit
Data actualizării: 11:21 31 Dec 2025 | Data publicării: 11:09 31 Dec 2025

BREAKING NEWS Explozie în Portul Constanța, în ajunul Anului Nou. Doi bărbați au murit
Autor: Doinița Manic

pompieri_30123200 Imagine cu pompieri, intervenție incendiu. Foto: Inquam Photos/ George Călin
 

O explozie s-a produs în Portul Constanța, în ajunul Anului Nou. Doi bărbați au murit.

O explozie fatală s-a produs în Portul Constanța, în ajunul Anului Nou. Doi bărbați au murit. Alte persoane sunt rănite. Se pare că este vorba despre un accident de muncă. Potrivit primelor informații, explozia s-a produs la un utilaj de încărcare a containerelor. Potrivit unor surse, ar fi explodat anvelopa unui utilaj de manipulare a containerelor.

Doi bărbați, în vârstă de 52 de ani, respectiv de 64 de ani, au murit. Deși echipajele de intervenții au ajuns imediat la fața locului, aceștia nu au mai putut fi salvați.

Alți doi bărbați, răniți

În plus, un bărbat în vârstă de 63 de ani a fost rănit, dar ar fi refuzat transportul la spital. O a patra victimă, tot de sex masculin, în vârstă de 57 de ani, a fost transportată la spital de echipajul SMURD sosit la fața locului.

Explozia s-a produs în această dimineață, chiar în ajunul Anului Nou. A fost deschisă deja o anchetă pentru a se stabili cine se face vinovat de acest incident, fiind luată în calcul inclusiv ipoteza unei greșeli umane.

