Primele rețineri în dosarul şpăgilor din Portul Constanţa. Interceptările care arată schema celor implicați. "Vă fac un cadou… un parfum. Dedesubt e o mulțumire" - FOTO

Șapte persoane au fost reținute în cadrul unei ample anchete desfășurate în Portul Constanța, după ce luni procurorii DNA au efectuat acolo mai multe percheziții și audiat în total 41 de persoane fizice și juridice. Ancheta în cauză vizează presupuse fapte de corupție ce însumează peste 6 milioane de euro, bani care ar fi fost oferiți sau promiși drept mită pentru contracte de mentenanță, bunuri și servicii în port.

Investigația a beneficiat de înregistrări realizate cu ajutorul microfoanelor și camerelor ascunse ale investigatorilor sub acoperire. Printre cei vizați se numără oameni de afaceri influenți, politicieni locali și funcționari din administrația Portului Constanța, care au fost monitorizați în cadrul celui mai amplu dosar instrumentat de DNA cu privire la afacerile din zona portuară. Un personaj central în acest dosar este Ion Dumitrache, președintele PSD Constanța, care a anunțat luni seară că se autosuspendă din toate funcțiile politice pe durata anchetei. Politicianul e suspectat că ar fi facilitat atribuirea unor contracte către oameni de afaceri din port.

Procurorul-șef al DNA: Pentru prima dată în ultimii 20 de ani, am reușit să facem curățenie în Portul Constanța

Procurorii ar fi strâns sute de ore de interceptări în care au documentat modalitatea de împărțire a sumelor de bani. Se estimează că cel puțin 300.000 de euro, bani marcați, ar fi fost tranzacționați pentru obținerea de beneficii, terenuri în port, contracte de mentenanță sau servicii.

„Acesta este un dosar început acum un an și, din punctul meu de vedere, cel mai important caz pe care l-am avut ca impact. Avem zeci de persoane implicate și, pentru prima dată în ultimii 20 de ani, am reușit să facem curățenie în Portul Constanța. Aici există rețele care aparent nu colaborează, dar în realitate urmăresc același scop: obținerea de bani. Aceste rețele beneficiază de paliere de protecție”, a declarat Marius Voineag, procuror-șef DNA, pentru Știrile Pro TV.

Mită de mii de euro, ascunsă într-un cadou

Pentru a demasca întreaga schemă de corupție, anchetatorii au utilizat un investigator sub acoperire, care ar fi primit mită de zeci de mii de euro de la oamenii de afaceri. De fiecare dată, investigatorul raporta încercările de corupere și preda banii DNA, aceștia devenind probe în anchetă. Unul dintre exemplele relatate de Știrile Pro TV este cel al lui Buduru Petrică, surprins oferind presupusa mită mascată într-un cadou:

„Să vă fac un cadou…, un parfum. Da? Și sub… dedesubt e o mulțumire a mea.(...) Pe urmă îmi spuneți ori de câte ori… E bine așa?”, îi spune acesta investigatorului sub acoperire, potrivit unei înregistrări.

Investigatorul sub acoperire a confirmat: „Da.”

Apoi Buduru Petrică a continuat: „Vă pun zece… Bine? …… Vă arăt parfumul… că e parfum, da? Mie mai mult îmi convine așa. Și ori de câte ori e ceva nevoie, îmi spuneți.”

Potrivit documentelor consultate de sursa citată, punga respectivă ar fi conținut 10.000 de euro și un parfum.

Foto: Captură video Știrile Pro TV

Mită de 200 de mii de euro pentru obținerea unui contract de mentenanță

În cadrul investigației figurează și numele lui Jean Paul Tucan, un om de afaceri important din port, care ar fi oferit investigatorului sub acoperire 20.000 de euro, bani care ar fi reprezentat doar o parte dintr-o mită totală de 200.000 de euro, pentru obținerea unui contract de mentenanță.

„După câteva momente ne-am despărțit și eu am urcat în autoturismul meu și am observat că în portiera de la ușa șoferului era pachetul alb pe care Tucan îl luase din seif. Am luat acest pachet, l-am desfăcut și am observat că în acesta se află două teancuri cu bancnote, fiecare în cupiură de 100 de euro. Ulterior, am numărat suma de bani și am constatat că sunt 200 de bancnote, fiecare având cupiura de 100 de euro, rezultând astfel suma de 20.000 de euro”, a relatat investigatorul sub acoperire.

Foto: Captură video Știrile Pro TV

Ancheta din Portul Constanța scoate la iveală un sistem complex de corupție, unde influența politică și afacerile ilegale se împletesc într-o rețea bine consolidată. Cazul este departe de a fi finalizat, iar anchetatorii continuă să adune probe pentru a-i aduce în fața justiției pe cei implicați.

