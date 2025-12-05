Explozie bloc Rahova. Bujduveanu anunță acordul semnat cu toți locatarii: integral pe cheltuiala Primăriei!

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că blocul din Rahova afectat de o explozie devastatoare la mijlocul lunii octombrie va fi pus în siguranță. Potrivit acestuia, a fost semnat un acord cu toți locatarii blocului și lucările vor fi făcute pe cheltuiala Primăriei.

"Punem în siguranță blocul din Rahova și redăm oamenilor încrederea că nu sunt singuri în acest moment dificil. Acordul semnat cu toți locatarii ne permite să intervenim integral pe cheltuiala Primăriei, astfel încât lucrările să înceapă rapid și fără birocrație.

Este un pas esențial într-un moment greu. Știu că oamenii nu se pot întoarce încă acasă și trăiesc în incertitudine. Tocmai de aceea intervenim acum, rapid și profesionist, pe cheltuiala integrală a Primăriei, pentru a elimina riscurile și a deschide calea către soluțiile pe care le merită. Îmi asum acest proces cap-coadă. Vom lucra transparent, responsabil și cu prioritate absolută pentru siguranța familiilor afectate. Oamenii rămân în centrul fiecărei decizii pe care o iau", a transmis Bujduveanu.

Detalii despre explozia din Rahova

Reamintim că 3 oameni au murit, iar alți 15 au fost răniți în urma exploziei din Rahova, produsă în dimineața zilei de 17 octombrie. Dosarul deschis în acest caz vizează infracţiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

Două etaje ale blocului au fost distruse, iar clădirea a fost extrem de grav avariată, la început fiind luată în calcul inclusiv ipoteza demolării. Explozia a mai afectat un liceu și alte clădiri rezidențiale din apropiere. Totul a pornit de la o acumulare de gaze. Incidentul a determinat un val de sesizări ulterioare privind probleme la rețeaua de gaze în Capitală.