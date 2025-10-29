Explozie bloc Rahova: S-a aflat care a fost epicentrul deflagrației. UPDATE: Trei persoane, reținute

UPDATE: Trei persoane ar fi fost reținute în dosarul exploziei din Rahova, potrivit unor surse

În urma perchezițiilor efectuate miercuri în dosarul penal deschis după explozia din Rahova, trei persoane au fost reținute, potrivit unor surse judiciare citate de Observator.

Știrea inițială:

La aproape două săptămâni de la explozia produsă în blocul de pe Calea Rahovei, anchetatorii au aflat care a fost epicentrul deflagrației. Spun că totul s-a fi întâmplat "în zona etajelor 5-6", dar încă nu pot numi apartamentul exact.

„Am pătruns fizic parțial, restul am completat cu mijloace tehnice din dotare. Da, s-a stabilit un epicentru în zona etajelor 5-6, nu aș putea să individualizez apartamentul. Acolo a fost zona în care a fost explozia cea mai puternică”, a declarat chestor Cristian Gheorghe, șeful Direcției de Investigații Criminale, pentru Știrile Pro TV.

În privința cauzei care a declanșat explozia, anchetatorii așteaptă rezultatele analizelor efectuate de specialiștii de la INSEMEX Petroșani. Nu este exclusă varianta unei autoaprinderi, în cazul în care concentrația de gaz din apartamentele afectate a depășit pragul de 15%. De asemenea, nu sunt excluse nici alte posibile cauze externe, precum un scurtcircuit la instalația electrică sau acționarea unui întrerupător de către una dintre persoanele care au decedat.

Șase persoane au fost duse la audieri

Ancheta este în plină desfășurare, iar miercuri, 29 octombrie, opt descinderi au avut loc în București și mai multe județe.

VEZI ȘI: Percheziții la Distrigaz în urma exploziei blocului din Rahova

Ulterior, șase persoane au intrat la audieri cu mandate de aducere. Pe de o parte, este vorba despre doi angajați ai Distrigaz Sud Rețele care au făcut verificările la rețeaua care alimenta blocul din Calea Rahovei, cu o zi înainte de explozie, iar pe de altă parte au fost audiați și doi angajați ai firmei contractate de administrația blocului să remedieze problema după ce fusese aplicat sigiliul, dar și doi administratori ai acestei companii.

Tot miercuri, locatarii din scările vecine cu cea afectată de explozie au fost lăsați să intre în apartamente pentru a-și mai recupera din bunuri. Deocamdată nu se pot întoarce în case pentru că nu au gaz, electricitate şi nici apă.

Reamintim că 3 oameni au murit, iar alți 15 au fost răniți în urma exploziei din Rahova. Dosarul deschis în acest caz vizează infracţiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.