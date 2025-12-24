Guvernul "strânge cureaua". Ce spune Bolojan despre deficit

Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri, că, prin măsurile adoptate în "Ordonanţa trenuleţ", Guvernul asigură un buget "echilibrat" în 2026.
Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri, că, prin măsurile adoptate în "Ordonanţa trenuleţ", Guvernul asigură un buget "echilibrat" în 2026, sprijină investiţiile şi creşterea economică şi protejează stabilitatea fiscală.
Deficitul în luna noiembrie a ajuns la 6,4%, faţă de 7,15% în 2024, adică aproximativ 121 de miliarde de lei faţă de 125 de miliarde anul trecut. Practic, statul a economisit 4 miliarde de lei şi se menţine pe traiectoria stabilită, cu un obiectiv de deficit pentru 2026 între 6% şi 6,5%. Gestionăm bugetul în mod responsabil, a scris el, pe Facebook.
Bolojan a explicat că ordonanţa de urgenţă pentru completarea unor măsuri fiscal-bugetare, cunoscută drept Ordonanţa trenuleţ, adoptată marţi seara de Guvern, este necesară pentru asigurarea stabilităţii bugetare şi pentru funcţionarea statului până la aprobarea bugetului pentru anul 2026, oferind predictibilitate mediului economic.
-Reducerea cheltuielilor bugetare şi responsabilitate fiscală
-Relansare economică şi stimularea investiţiilor
-Simplificări fiscale şi digitalizare
-Sprijin pentru autorităţile publice locale
-Combaterea evaziunii fiscale şi reglementarea produselor accizabile
Executivul a adoptat şi o ordonanţă care stabileşte criterii de prioritizare a investiţiilor finanţate anul viitor. Ministerul Dezvoltării intră în 2026 fără datorii, cu toate facturile achitate la zi, a mai anunţat premierul.
Prin aceste măsuri, Guvernul asigură un buget echilibrat în 2026, sprijină investiţiile şi creşterea economică şi protejează stabilitatea fiscală, a afirmat Ilie Bolojan.
Val Vâlcu