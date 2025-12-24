Guvernul "strânge cureaua". Ce spune Bolojan despre deficit

Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri, că, prin măsurile adoptate în "Ordonanţa trenuleţ", Guvernul asigură un buget "echilibrat" în 2026, sprijină investiţiile şi creşterea economică şi protejează stabilitatea fiscală.

Potrivit şefului Guvernului, datele arată că statul cheltuieşte mai puţin decât anul trecut.

Deficitul în luna noiembrie a ajuns la 6,4%, faţă de 7,15% în 2024, adică aproximativ 121 de miliarde de lei faţă de 125 de miliarde anul trecut. Practic, statul a economisit 4 miliarde de lei şi se menţine pe traiectoria stabilită, cu un obiectiv de deficit pentru 2026 între 6% şi 6,5%. Gestionăm bugetul în mod responsabil, a scris el, pe Facebook.

Bolojan a explicat că ordonanţa de urgenţă pentru completarea unor măsuri fiscal-bugetare, cunoscută drept Ordonanţa trenuleţ, adoptată marţi seara de Guvern, este necesară pentru asigurarea stabilităţii bugetare şi pentru funcţionarea statului până la aprobarea bugetului pentru anul 2026, oferind predictibilitate mediului economic.

Conform prim-ministrului, ordonanţa cuprinde un set "coerent" de măsuri, pe mai multe direcţii majore:

-Reducerea cheltuielilor bugetare şi responsabilitate fiscală

Reducerea cu 10% a sumelor alocate partidelor şi organizaţiilor minorităţilor naţionale

Amânarea unor măsuri care ar fi generat creşteri suplimentare de cheltuieli în domeniul asistenţei sociale

Introducerea unor reguli mai stricte de control al cheltuielilor şi de responsabilitate financiară pentru întreprinderile publice

-Relansare economică şi stimularea investiţiilor

Reducerea impozitului pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5% în anul 2026

Eliminarea impozitului pe cifra de afaceri din 2027 şi înlocuirea acestuia cu taxarea cheltuielilor sensibile şi a afiliaţilor

Instituirea unei cote unice de 1% pentru microîntreprinderile cu venituri de până la 100.000 de euro

Eliminarea taxei pe construcţii ("taxa pe stâlp") din 2027

Scutirea integrală, în anul 2026, de impozit pentru construcţiile agricole (solarii, sere, silozuri, ciupercării

-Simplificări fiscale şi digitalizare

Clarificarea şi extinderea utilizării sistemului e-Factura, inclusiv pentru persoane fizice

Simplificarea mecanismelor sistemului electronic de administrare a TVA în România

Sprijin pentru persoanele vulnerabile

Menţinerea scutirii de taxe pentru 300 de lei din salariul minim până la 1 iulie 2026

Prelungirea acordării voucherelor de energie în valoare de 50 de lei pe lună şi în anul 2026

Menţinerea criteriilor actuale pentru consumatorii vulnerabili

Asigurarea continuităţii Programului naţional "Masă sănătoasă" în şcoli

-Sprijin pentru autorităţile publice locale

Acordarea de împrumuturi din Trezorerie, în valoare de 500 de milioane de lei, pentru cofinanţarea proiectelor din PNRR

Fond de 200 de milioane de lei pentru sprijinirea sistemelor de termoficare

Măsuri tranzitorii care permit funcţionarea autorităţilor locale până la adoptarea bugetului pe 2026

-Combaterea evaziunii fiscale şi reglementarea produselor accizabile

Centralizarea autorizării operatorilor din domeniul produselor accizabile la nivelul ANAF

Reintroducerea comisiei de autorizare pentru evaluarea riscurilor

Introducerea garanţiilor financiare pentru importatorii şi distribuitorii de produse energetice.

Executivul a adoptat şi o ordonanţă care stabileşte criterii de prioritizare a investiţiilor finanţate anul viitor. Ministerul Dezvoltării intră în 2026 fără datorii, cu toate facturile achitate la zi, a mai anunţat premierul.

Prin aceste măsuri, Guvernul asigură un buget echilibrat în 2026, sprijină investiţiile şi creşterea economică şi protejează stabilitatea fiscală, a afirmat Ilie Bolojan.