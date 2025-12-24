€ 5.0908
Guvernul "strânge cureaua". Ce spune Bolojan despre deficit
Data publicării: 09:16 24 Dec 2025

Guvernul "strânge cureaua". Ce spune Bolojan despre deficit
Autor: Dana Mihai

premierul ilie bolojan Premierul Ilie Bolojan în Parlamentul României. Sursa foto: Agerpres
 



Premierul Ilie Bolojan a transmis, miercuri, că, prin măsurile adoptate în "Ordonanţa trenuleţ", Guvernul asigură un buget "echilibrat" în 2026, sprijină investiţiile şi creşterea economică şi protejează stabilitatea fiscală.

Potrivit şefului Guvernului, datele arată că statul cheltuieşte mai puţin decât anul trecut.

Deficitul în luna noiembrie a ajuns la 6,4%, faţă de 7,15% în 2024, adică aproximativ 121 de miliarde de lei faţă de 125 de miliarde anul trecut. Practic, statul a economisit 4 miliarde de lei şi se menţine pe traiectoria stabilită, cu un obiectiv de deficit pentru 2026 între 6% şi 6,5%. Gestionăm bugetul în mod responsabil, a scris el, pe Facebook.

Bolojan a explicat că ordonanţa de urgenţă pentru completarea unor măsuri fiscal-bugetare, cunoscută drept Ordonanţa trenuleţ, adoptată marţi seara de Guvern, este necesară pentru asigurarea stabilităţii bugetare şi pentru funcţionarea statului până la aprobarea bugetului pentru anul 2026, oferind predictibilitate mediului economic.

Conform prim-ministrului, ordonanţa cuprinde un set "coerent" de măsuri, pe mai multe direcţii majore:

-Reducerea cheltuielilor bugetare şi responsabilitate fiscală

  • Reducerea cu 10% a sumelor alocate partidelor şi organizaţiilor minorităţilor naţionale
  • Amânarea unor măsuri care ar fi generat creşteri suplimentare de cheltuieli în domeniul asistenţei sociale
  • Introducerea unor reguli mai stricte de control al cheltuielilor şi de responsabilitate financiară pentru întreprinderile publice

-Relansare economică şi stimularea investiţiilor

  • Reducerea impozitului pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5% în anul 2026
  • Eliminarea impozitului pe cifra de afaceri din 2027 şi înlocuirea acestuia cu taxarea cheltuielilor sensibile şi a afiliaţilor
  • Instituirea unei cote unice de 1% pentru microîntreprinderile cu venituri de până la 100.000 de euro
  • Eliminarea taxei pe construcţii ("taxa pe stâlp") din 2027
  • Scutirea integrală, în anul 2026, de impozit pentru construcţiile agricole (solarii, sere, silozuri, ciupercării

-Simplificări fiscale şi digitalizare

  • Clarificarea şi extinderea utilizării sistemului e-Factura, inclusiv pentru persoane fizice
  • Simplificarea mecanismelor sistemului electronic de administrare a TVA în România
  • Sprijin pentru persoanele vulnerabile
  • Menţinerea scutirii de taxe pentru 300 de lei din salariul minim până la 1 iulie 2026
  • Prelungirea acordării voucherelor de energie în valoare de 50 de lei pe lună şi în anul 2026
  • Menţinerea criteriilor actuale pentru consumatorii vulnerabili
  • Asigurarea continuităţii Programului naţional "Masă sănătoasă" în şcoli

-Sprijin pentru autorităţile publice locale

  • Acordarea de împrumuturi din Trezorerie, în valoare de 500 de milioane de lei, pentru cofinanţarea proiectelor din PNRR
  • Fond de 200 de milioane de lei pentru sprijinirea sistemelor de termoficare
  • Măsuri tranzitorii care permit funcţionarea autorităţilor locale până la adoptarea bugetului pe 2026

-Combaterea evaziunii fiscale şi reglementarea produselor accizabile

  • Centralizarea autorizării operatorilor din domeniul produselor accizabile la nivelul ANAF
  • Reintroducerea comisiei de autorizare pentru evaluarea riscurilor
  • Introducerea garanţiilor financiare pentru importatorii şi distribuitorii de produse energetice.

Executivul a adoptat şi o ordonanţă care stabileşte criterii de prioritizare a investiţiilor finanţate anul viitor. Ministerul Dezvoltării intră în 2026 fără datorii, cu toate facturile achitate la zi, a mai anunţat premierul.

Citește și: De ce a plecat Iohannis exact înainte de schimbarea lumii: 10 februarie, ziua în care a început totul

Prin aceste măsuri, Guvernul asigură un buget echilibrat în 2026, sprijină investiţiile şi creşterea economică şi protejează stabilitatea fiscală, a afirmat Ilie Bolojan.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ilie bolojan
guvern
ordonanta trenulet
