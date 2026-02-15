€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Stiri Ce urmărește Marco Rubio prin vizitele în Ungaria și Slovacia, unde se va întâlni cu Viktor Orban și Robert Fico
Data actualizării: 16:25 15 Feb 2026 | Data publicării: 16:20 15 Feb 2026

Ce urmărește Marco Rubio prin vizitele în Ungaria și Slovacia, unde se va întâlni cu Viktor Orban și Robert Fico
Autor: Ioan-Radu Gava

marco rubio la conferinta de securitate de la munchen Foto: Agerpres

Marco Rubio vizitează Ungaria și Slovacia pentru a discuta despre acordurile energetice și inițiativele de pace cu liderii naționaliști Robert Fico și Viktor Orban.

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, și-a început turneul în Europa Centrală, duminică, la Bratislava, în Slovacia, unde a purtat discuții cu prim-ministrul Robert Fico. Rubio îl va vizita și pe Viktor Orbán, președintele Ungariei, luni, potrivit Euronews.

Atât Ungaria, cât și Slovacia sunt considerate aliați cheie ai președintelui american Donald Trump în Europa.

Cea mai recentă Strategie de Securitate Națională a SUA, publicată anul trecut, a avertizat asupra unui „declin civilizațional” în Europa și a cerut o mai mare cooperare cu forțele naționaliste din UE.

Rubio a plecat spre Slovacia după ce a ținut un discurs la Conferința de Securitate de la München, unde a spus că SUA și Europa împărtășesc un destin comun, dar a avertizat că declinul cultural și economic al Europei trebuie inversat și că migrația în masă trebuie oprită.

Rubio se întâlnește cu Robert Fico, un susținător de stânga al lui Trump

Potrivit Departamentului de Stat, SUA doresc să consolideze cooperarea cu Bratislava în domeniul energiei nucleare, al diversificării energetice și al modernizării armatei slovace.

Robert Fico l-a vizitat pe Trump la Mar-a-Lago în ianuarie pentru a discuta un acord nuclear. Slovacia intenționează să cumpere reactoare nucleare din SUA într-un proiect care ar putea valora între 13 și 15 miliarde de euro, compania americană Westinghouse putând furniza tehnologia.

Robert Fico este un politician naționalist de stânga care este aliniat agendei politice a lui Trump privind migrația ilegală și războiul din Ucraina și este foarte critic față de Uniunea Europeană.

Slovacia, alături de Ungaria, continuă să importe petrol și gaze naturale prin conducte din Rusia. Ambele țări se opun planului UE REPowerEU de a elimina treptat combustibilii fosili rusești până în 2027. SUA au acordat Ungariei o scutire de un an de la tarifele secundare americane care vizează țările care importă petrol rusesc.

Slovacia susține eforturile de pace ale lui Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Prim-ministrul Fico a criticat sprijinul militar și financiar acordat Ucrainei de către UE și a cerut în schimb negocieri de pace. Fico a fost criticat de Bruxelles anul trecut pentru că a vizitat parada de Ziua Victoriei organizată de Rusia în luna mai.

Cu toate acestea, Fico a criticat vehement și raidul militar american din Venezuela din ianuarie, care a dus la arestarea președintelui Nicolás Maduro.

„Dacă puterea militară este folosită fără mandatul Consiliului de Securitate al ONU, atunci fiecare persoană mare și puternică face ce vrea pentru a-și promova propriile interese”, a declarat Fico în ianuarie.

CITEȘTE ȘI                -             EXCLUSIV Maia Sandu s-a întâlnit cu Marco Rubio. Nicușor Dan, nu. Chirieac vede totuși o veste foarte bună pentru România

Rubio îl va vizita luni pe președintele Ungariei, Orbán

Marco Rubio va fi luni în Ungaria pentru a se întâlni cu prim-ministrul Viktor Orbán, un lider conservator de dreapta care susține agenda politică a lui Trump.

Potrivit Departamentului de Stat, discuțiile se vor concentra pe „procesul de pace pentru rezolvarea conflictelor globale” și pe parteneriatul energetic SUA-Ungaria.

Ungaria a fost prima națiune europeană care s-a alăturat inițiativei „Consiliul pentru Pace” a lui Trump, care își propune să rezolve conflictele globale.

Prim-ministrul Orbán se aliniază, de asemenea, agendei lui Trump privind migrația. El este extrem de critic față de politicile ecologice ale UE și solicită frecvent o preluare a instituțiilor UE de către conservatorii de dreapta.

Anul trecut, SUA au acordat Ungariei o scutire de un an de la tarifele secundare americane care vizează țările care importă petrol rusesc. În decembrie, Ungaria a semnat un acord cu compania americană Chevron pentru a importa 2 miliarde de metri cubi de gaz natural lichefiat (GNL) din SUA.

De asemenea, Trump îl susține pe prim-ministrul Orbán în campania electorală, unde premierul ungar se confruntă cu cele mai dificile alegeri. Partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, de centru-dreapta, este lider în sondajele de opinie.

Prim-ministrul Orbán l-a invitat pe Trump să viziteze Ungaria în timpul campaniei, dar călătoria nu a fost încă confirmată de administrația americană.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

marco rubio
ungaria
slovacia
sua
robert fico
viktor orban
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Ce urmărește Marco Rubio prin vizitele în Ungaria și Slovacia, unde se va întâlni cu Viktor Orban și Robert Fico
Publicat acum 52 minute
Accident grav în Prahova, provocat de un şofer băut care a fugit de la faţa locului
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Tragedie în Vrancea. Două persoane găsite decedate în locuinţă
Publicat acum 1 ora si 32 minute
Ronaldo a revenit cu gol la Al Nassr, după conflictul cu conducerea clubului
Publicat acum 1 ora si 38 minute
Reacția Rusiei, după ce a fost acuzată că l-a ucis pe Alexei Navalnîi cu o toxină letală extrasă din broaște
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 50 minute
Nouă înșelătorie în România: Mesajul la care să NU răspunzi - FOTO
Publicat acum 8 ore si 1 minut
Horoscop 15 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 14 minute
Cod Galben de viscol. ANM, zonele vizate. UPDATE: Atenționarea meteo, prelungită
Publicat acum 7 ore si 8 minute
Mașina radiată automat dacă nu ai RCA: Modelul care schimbă regulile jocului
Publicat acum 4 ore si 22 minute
Suspect reținut în cazul morții lui Gheorghe Chindriş. Un tânăr de 26 de ani, ridicat de polițiști
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close