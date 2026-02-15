Ce urmărește Marco Rubio prin vizitele în Ungaria și Slovacia, unde se va întâlni cu Viktor Orban și Robert Fico

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, și-a început turneul în Europa Centrală, duminică, la Bratislava, în Slovacia, unde a purtat discuții cu prim-ministrul Robert Fico. Rubio îl va vizita și pe Viktor Orbán, președintele Ungariei, luni, potrivit Euronews.

Atât Ungaria, cât și Slovacia sunt considerate aliați cheie ai președintelui american Donald Trump în Europa.

Cea mai recentă Strategie de Securitate Națională a SUA, publicată anul trecut, a avertizat asupra unui „declin civilizațional” în Europa și a cerut o mai mare cooperare cu forțele naționaliste din UE.

Rubio a plecat spre Slovacia după ce a ținut un discurs la Conferința de Securitate de la München, unde a spus că SUA și Europa împărtășesc un destin comun, dar a avertizat că declinul cultural și economic al Europei trebuie inversat și că migrația în masă trebuie oprită.

Rubio se întâlnește cu Robert Fico, un susținător de stânga al lui Trump

Potrivit Departamentului de Stat, SUA doresc să consolideze cooperarea cu Bratislava în domeniul energiei nucleare, al diversificării energetice și al modernizării armatei slovace.

Robert Fico l-a vizitat pe Trump la Mar-a-Lago în ianuarie pentru a discuta un acord nuclear. Slovacia intenționează să cumpere reactoare nucleare din SUA într-un proiect care ar putea valora între 13 și 15 miliarde de euro, compania americană Westinghouse putând furniza tehnologia.

Robert Fico este un politician naționalist de stânga care este aliniat agendei politice a lui Trump privind migrația ilegală și războiul din Ucraina și este foarte critic față de Uniunea Europeană.

Slovacia, alături de Ungaria, continuă să importe petrol și gaze naturale prin conducte din Rusia. Ambele țări se opun planului UE REPowerEU de a elimina treptat combustibilii fosili rusești până în 2027. SUA au acordat Ungariei o scutire de un an de la tarifele secundare americane care vizează țările care importă petrol rusesc.

Slovacia susține eforturile de pace ale lui Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Prim-ministrul Fico a criticat sprijinul militar și financiar acordat Ucrainei de către UE și a cerut în schimb negocieri de pace. Fico a fost criticat de Bruxelles anul trecut pentru că a vizitat parada de Ziua Victoriei organizată de Rusia în luna mai.

Cu toate acestea, Fico a criticat vehement și raidul militar american din Venezuela din ianuarie, care a dus la arestarea președintelui Nicolás Maduro.

„Dacă puterea militară este folosită fără mandatul Consiliului de Securitate al ONU, atunci fiecare persoană mare și puternică face ce vrea pentru a-și promova propriile interese”, a declarat Fico în ianuarie.

Rubio îl va vizita luni pe președintele Ungariei, Orbán

Marco Rubio va fi luni în Ungaria pentru a se întâlni cu prim-ministrul Viktor Orbán, un lider conservator de dreapta care susține agenda politică a lui Trump.

Potrivit Departamentului de Stat, discuțiile se vor concentra pe „procesul de pace pentru rezolvarea conflictelor globale” și pe parteneriatul energetic SUA-Ungaria.

Ungaria a fost prima națiune europeană care s-a alăturat inițiativei „Consiliul pentru Pace” a lui Trump, care își propune să rezolve conflictele globale.

Prim-ministrul Orbán se aliniază, de asemenea, agendei lui Trump privind migrația. El este extrem de critic față de politicile ecologice ale UE și solicită frecvent o preluare a instituțiilor UE de către conservatorii de dreapta.

Anul trecut, SUA au acordat Ungariei o scutire de un an de la tarifele secundare americane care vizează țările care importă petrol rusesc. În decembrie, Ungaria a semnat un acord cu compania americană Chevron pentru a importa 2 miliarde de metri cubi de gaz natural lichefiat (GNL) din SUA.

De asemenea, Trump îl susține pe prim-ministrul Orbán în campania electorală, unde premierul ungar se confruntă cu cele mai dificile alegeri. Partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, de centru-dreapta, este lider în sondajele de opinie.

Prim-ministrul Orbán l-a invitat pe Trump să viziteze Ungaria în timpul campaniei, dar călătoria nu a fost încă confirmată de administrația americană.