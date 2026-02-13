O mașină electrică a ars în București cu o persoană captivă în autoturism. Titi Aur: Instrumentul pe care orice șofer trebuie să-l aibă

Un incendiu violent a izbucnit vineri pe Bulevardul Constructorilor din București, unde mai multe autoturisme au fost cuprinse de flăcări dense. În mijlocul haosului, salvatorii au descoperit o persoană decedată într-una dintre mașinile afectate. Focul ar fi pornit de la un autoturism electric în care se aflau doi soți. Femeia, în vârstă de 51 de ani, nu a mai putut fi salvată. Soțul ei, 56 de ani, a fost scos din vehicul cu arsuri pe suprafața corpului și transportat de urgență la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitală. Incendiul s-a extins rapid la mașinile parcate în stânga și în dreapta, alimentat de degajările puternice de fum și de intensitatea flăcărilor. În ciuda intervenției prompte, tragedia nu a mai putut fi evitată. Cele două persoane sunt singurele victime ale acestui eveniment.

Din păcate, nu este un caz izolat. În ultimii ani, au existat mai multe situații în care autoturisme electrice au luat foc, iar pasagerii au rămas blocați în interior, un scenariu care ridică semne serioase de întrebare privind siguranța acestora. Subiectul a fost comentat și de Titi Aur, expert în conducere defensivă.

Nu avem antrenamente în caz de urgență

"Din informațiile pe care le am eu, este vorba despre un Smart Electric, iar acest model de mașină are comandă mecanică la portieră. Nu are comandă electrică, de aceea este cu atât mai suspect că nu s-a deschis ușa. Dacă era buton electric, ar fi trebuit să fie dublat oricum de o comandă mecanică, iar atunci proprietarul, și nu numai el, ci și cei care circulă, ar fi trebuit să știe de unde se poate deschide ușa manual, mecanic, cu un mâner clasic amplasat într-un fel sau altul.

Nu suntem obișnuiți să ne facem acest antrenament în caz de urgență, așa cum se face când ne urcăm în avion. Atunci când ne urcăm în avion, ni se spune și ni se arată: 'în caz de urgență trebuie să faci pașii unu, doi, trei, patru, cinci' și așa mai departe. Sunt lucruri pe care trebuie să le știi și ți se face acel instructaj.

Mersul cu mașina a devenit banal. Nu ne mai gândim la pericole

Circulând cu mașina toată ziua, ne-am obișnuit; a devenit atât de banal mersul, încât nu mai știm ce să facem în caz de urgență, iar reacțiile noastre îngheață. În cazul în care ai o problemă și nu ți se deschide ușa, geamurile ar trebui să funcționeze până în ultimul moment. Geamurile sunt cuplate, să spunem, din punct de vedere electric, la un sistem care este ultima variantă în caz de defecțiune sau incendiu, și atunci ar fi trebuit să funcționeze geamul.

Mai mult, este indicat să avem în mașină un dispozitiv, un ciocănel, un instrument cu care să poți să spargi geamul. Există deja tot felul de astfel de variante, cu breloc sau în alte forme. Variante există, dar asta înseamnă că trebuie să te gândești înainte la o astfel de situație. Trebuie să recunoaștem că majoritatea oamenilor nu își pun această problemă. Din lipsă de educație, de înțelegere, din acest punct de vedere, nu reușim să ne gândim că s-ar putea să fim în aceeași situație dificilă, în care nu reușim să ieșim din mașină în caz de accident sau, cum a fost acum, în caz de incendiu.

Este o tragedie, dar, în același timp, și o lecție pentru ceilalți: să ne gândim și la această posibilitate tristă, reală, în care trebuie să ne evacuăm de urgență fie prin spargerea geamului, fie altfel. Este sigur că aceste baterii pot ajunge, în anumite condiții, să facă o mică explozie. Nu sunt specialist în această zonă electrică-tehnică, ca să vă spun cu exactitate de ce și cum se ajunge la explozia bateriei la astfel de mașini; e genul de problemă foarte delicată, unde trebuie mare atenție", a explicat Titi Aur, expert în conducere defensivă, la RomâniaTV.

