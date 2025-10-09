€ 5.0953
Data publicării: 22:36 09 Oct 2025

O şoferiţă a vrut să ajungă mai repede la magazin și a intrat cu maşina în geamurile unui supermarket
Autor: Ioan-Radu Gava

soferita supermarket Foto: Unsplash
 

O şoferiţă a intrat cu maşina în geamurile unui supermarket

O şoferiţă a intrat joi seară cu autoturismul în geamurile unui supermarket din municipiul Brăila, după ce a încurcat comenzile maşinii, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie citat de Agerpres.

Poliţiştii Biroului Rutier Brăila, sosiţi la faţa locului în urma unui apel la 112, au constatat că femeia, în vârstă de 46 de ani, aflată la volanul autoturismului, ar fi lovit geamurile din sticlă ale societăţii comerciale în momentul plecării de pe loc.

"Poliţiştii Biroului Rutier au fost sesizaţi prin apel 112 cu privire la faptul că în parcarea Kaufland, din cartierul Viziru, a avut loc un accident cu pagube materiale. Poliţiştii au stabilit că o femeie de 46 de ani, din Brăila, aflându-se la volanul unui autoturism, la plecarea de pe loc din parcare, ar fi lovit geamurile din sticlă ale unei societăţi comerciale. În urma evenimentului au rezultat doar pagube materiale", a transmis IPJ Brăila.

Femeia a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Aceasta va fi sancţionată conform OUG 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precizează IPJ Brăila. 

accident braila
supermarket
