Data publicării:

Volkswagen lucrează la o "maşină a poporului". Când va fi lansat automobilul electric care va costa sub de 25.000 de euro

Autor: Doinița Manic
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Volkswagen a dezvăluit că va lansa un automobil electric ieftin care va costa mai puţin de 25.000 de euro.

Constructorul auto german Volkswagen a dezvăluit miercuri o versiune camuflată a modelului ID. Polo, transmite Agerpres. Este vorba despre un hatchback electric care va costa mai puţin de 25.000 de euro în momentul în care va apărea pe piaţă.

Acesta ar urma să fie disponibil spre vânzare în cursul anului următor, transmite Bloomberg.

Volkswagen vrea să facă o "maşină a poporului" 



Denumit după unul din cele mai de succes modele ale Volkswagen, vehiculul face parte din eforturile VW de a crea o "maşină a poporului" electrică prin care să concureze cu ofertele low-cost ale producătorilor chinez BYD Co şi Zhejiang Geely Holding Group Co.

ID. Polo este destinat să facă "mobilitatea electrică accesibilă pentru mai mulţi oameni ca niciodată", a informat VW într-un comunicat de presă, adăugând că va începe să utilizeze numele unor modele renumite pentru vehiculele electrice care anterior purtau eticheta ID.

Moment dificil pentru Volkswagen



Lansarea acestui model, care va fi dezvăluit oficial la salonul auto de la München, vine într-un moment dificil pentru VW. Producătorul auto se confruntă cu numeroase obstacole comerciale, o stagnare a pieţei europene şi scăderea vânzărilor în China. În paralel, mărcile chineze câştigă teren în Europa cu modele care au un preţ competitiv cum este hatchback-ul Dolphin Surf de la BYD, care are un preţ de pornire de aproximativ 23.000 de euro în Germania.

Polo este unul din automobilele mici de succes pentru Volkswagen, care a vândut peste 20 de milioane de unităţi din acest model, de la lansarea sa în 1975. Acel model a ajutat VW să concureze cu modele comparabile precum Ford Fiesta şi Renault Clio.

