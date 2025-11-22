Un șofer inconștient a circulat pe contrasens pe A3 (București - Ploiești) / video viral

Imaginile cu un șofer inconștient, care circula pe Autostrada A3 (București - Ploiești) pe contrasens, s-au viralizat în mediul online. Este vorba de un bărbat în vârstă de 53 de ani din localitatea prahoveană Breaza.

Imaginile au apărut vineri și îl surprind pe șofer cum rulează pe contrasens. Mai mult decât atât, vremea era extrem de cețoasă, fapt ce putea crește considerabil șansele producerii unui accident de circulație. Polițiștii de la Brigada Autostrăzi au demarat verificări.

Bărbatul a fost identificat și a fost lăsat fără permis pentru patru luni, potrivit Mediafax.

Acesta are vârsta de 57 de ani și este domiciliat în orașul Breaza, județul Prahova.

Polițiștii l-au amendat pe șofer cu 1822,5 lei.

Acestuia i-a fost reținut și permisul de conducere, în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce, pentru 120 de zile.