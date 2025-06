Trump s-a împiedicat și el, la fel ca Biden, pe scările Air Force One / video viral

Președintele Donald Trump s-a împiedicat ușor în timp ce urca treptele avionului Air Force One, duminică — un lucru pentru care l-a luat în derâdere pe fostul președinte Joe Biden, scrie AOL.

Trump se ținea de balustradă când piciorul stâng i-a atins marginea unei trepte. Președintele SUA s-a împiedicat ușor, dar s-a redresat sprijinindu-se cu mâna de treaptă și și-a continuat rapid urcarea până în avion.

Împiedicările prezidențiale nu sunt ceva nou, mai ales pe scările avionului Air Force One. Președintele Barack Obama a pățit-o, la fel și președinții Ronald Reagan și Gerald Ford.

Biden a căzut de mai multe ori, iar Trump l-a luat în râs în repetate rânduri pentru asta.

„Joe Biden nici măcar nu poate urca o scară în Air Force One,” a spus Trump în 2023. Mai târziu în acel an, a spus că Biden folosește „scările pentru copii” de pe Air Force One și că „nu prea poate nici să urce, nici să coboare” acele scări.

Momentul a fost surprins de camerele video:

President Trump stumbles while attempting to board Air Force One pic.twitter.com/HRxGMDSP1h