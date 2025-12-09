Zelenski, tratat cu spatele de faimosul motan Larry. Imaginile au făcut înconjurul Internetului / video viral

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a mers ieri la Londra, unde a fost așteptat de premierul Marii Britanii, Keir Starmer, scrie The Guardian.

În fața ușii de pe Downing Street, 10, aștepta, morocănos, motanul Larry, care parcă își dorea să tragă cu urechea la discuțiile dintre cei doi lideri.

În timp ce Zelenski și Starmer își strângeau mâinile și stăteau pentru a fi fotografiați de jurnaliști, Larry i-a tratat cu spatele, iar în momentul în care cei doi au vrut să intre pe ușă, pur și simplu a trecut nepăsător pe lângă ei.

Larry a fost observat de către președintele Ucrainei, care a indicat cu mâna către el în timp ce i-a spus câteva cuvinte lui Starmer.

„Se pare că motanul Larry vrea și el să fie implicat în discuțiile de astăzi, dar, spre marea lui supărare, a fost lăsat pe dinafară pentru moment. Lasați-l pe Larry să intre, e frig", au comentat, ironic, jurnaliștii de la The Guardian.

Larry este una dintre pisicile oficiale de la 10 Downing Street și a fost adoptat de la adăpostul Battersea Dogs & Cats Home. A fost adus pe 15 februarie 2011, pe vremea când David Cameron era prim-ministru. Larry deține titlul oficial de Chief Mouser to the Cabinet Office, adică “prinzător-şef de şoareci al Cabinetului”.

