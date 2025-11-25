€ 5.0890
Subcategorii în Stiri

Premierul britanic reunește aliații Ucrainei pentru a analiza un posibil plan de pace
Data publicării: 12:55 25 Noi 2025

Premierul britanic reunește aliații Ucrainei pentru a analiza un posibil plan de pace
Autor: Elena Aurel

keir starmer premierul uk Premierul britanic Keir Starmer. Sursa foto: Agerpres
 

Keir Starmer și Emmanuel Macron vor conduce o reuniune a „Coaliției voinței” pentru a analiza negocierile planului de pace propus de SUA pentru Ucraina.

Premierul britanic Keir Starmer, împreună cu preşedintele francez Emmanuel Macron, va prezida marţi o reuniune prin teleconferinţă a "Coaliţiei voinţei" ( ţările dispuse să ajute Kievul) pentru a analiza evoluţia negocierilor asupra planului de pace pentru Ucraina propus de SUA, relatează EFE, citată de Agerpres.

La această reuniune, preconizată să înceapă în jurul orei 15:00 GMT, se aşteaptă ca participanţii să abordeze recenta propunere americană de a pune capăt conflictului, după negocierile din weekend în Elveţia între reprezentanţii americani şi ucraineni şi discuţiile prevăzute pentru marţi cu delegaţi ruşi la Abu Dhabi.

Înfiinţată în luna martie a.c., "Coaliţia Voinţei" - formată din aproximativ 30 de ţări, în majoritate europene şi aliate ale Kievului - are ca obiectiv principal oferirea de garanţii de securitate Ucrainei odată ce se va ajunge la un armistiţiu.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi-a confirmat participarea la reuniune, la care se preconizează că vor fi prezenţi şi cancelarul german, Friedrich Merz, şi prim-ministrul canadian, Mark Carney.

VEZI ȘI: Ungaria acuză Europa că încearcă să blocheze planul de pace al SUA. Ucraina anunță că vrea în NATO

Președintele ucrainean pregătește discuții directe cu Donald Trump

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a confirmat luni, după ce a fost informat de echipa sa de negociatori cu privire la rezultatele consultărilor de duminică de la Geneva, că documentul american - care iniţial avea 28 de puncte şi includea cererile maximaliste ale Rusiei - a fost redus şi că s-a reuşit eliminarea unora dintre cerinţele cele mai greu de acceptat pentru ţara sa. Conform Financial Times, din cele 28 de puncte ar fi rămas 19, fiind eliminat inclusiv punctul ce viza îmbunătăţirea relaţiilor ruso-americane.

Zelenski, care plănuieşte să discute personal cu preşedintele american Donald Trump în timpul apropiat, a declarat că va fi "foarte dificil" să se ajungă la un consens asupra unui document final care să poată fi negociat cu Rusia şi a insistat asupra necesităţii ca Ucraina şi aliaţii săi să conlucreze pentru a realiza aceasta.

VEZI ȘI: Macron, nemulțumit de planul de pace al SUA. Ce linii roșii a trasat președintele Franței

Avertismentul lui Macron

La rândul său, Macron a avertizat marţi, într-un interviu acordat postului francez RTL şi televiziunii M6, că una dintre "principalele ameninţări" care planează asupra ţărilor Uniunii Europene şi NATO este "Rusia", motiv pentru care, a spus el, ar fi o greşeală să ne arătăm "slabi" în faţa "confruntării strategice" pe care Moscova o poartă cu Europa.

În interviu, Emmanuel Macron a subliniat că europenii sunt singurii care ar trebui să decidă ce să facă cu activele ruseşti îngheţate după invadarea Ucrainei, ceea ce pare a fi un răspuns la dorinţa lui Trump ca o mare parte din aceşti bani să revină SUA. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

keir starmer
emmanuel macron
plan de pace ucraina
razboi ucraina
