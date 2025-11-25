€ 5.0871
Internațional
Data publicării: 10:03 25 Noi 2025

Macron, nemulțumit de planul de pace al SUA. Ce linii roșii a trasat președintele Franței
Autor: Ioan-Radu Gava

emmanuel-macron_31393200 Sursa foto: Agerpres
 

Aliații Ucrainei din așa-numita coaliție a celor dispuși vor organiza astăzi o întâlnire virtuală, prezidată de Sir Keir Starmer, premierul din Marea Britanie. De asemenea, președintele francez Emmanuel Macron e nemulțumit de planul de pace american.

Primul-ministru din Marea Britanie, Keir Starmer, a declarat că alianța se concentrează pe obținerea unei „păci juste și durabile”, potrivit Sky News.

„Contează pentru noi toți, deoarece conflictul din Ucraina a avut un impact direct aici, în Marea Britanie”, a adăugat el.

Macron, nemulțumit de planul de pace al SUA

Înainte de întâlnire, Emmanuel Macron, un membru cheie al coaliției, a declarat că planul de pace americano-rus trebuie îmbunătățit.

„Ceea ce a fost pus pe masă ne oferă o idee despre ceea ce ar fi acceptabil pentru ruși. Înseamnă asta că este ceea ce trebuie acceptat de ucraineni și europeni? Răspunsul este nu”, a declarat președintele francez la radioul RTL.

El a spus că există „aspecte ale acestui plan care merită să fie discutate, negociate, îmbunătățite”.

„Vrem pace, dar nu vrem o pace care ar fi o capitulare”, a zis președintele francez.

El a adăugat că numai ucrainenii pot decide ce concesii teritoriale sunt dispuși să facă și că armata lor nu poate fi limitată.

Europa va decide singură ce va face cu activele rusești înghețate pe continent, a spus el.

Zelenski spune că problemele sensibile rămân de discutat cu Trump

Planul de pace propus, aflat în discuție cu SUA și Europa, a inclus punctele „corecte”, dar problemele sensibile rămân de discutat cu Donald Trump, a declarat Volodimir Zelenski.

„În prezent, după [discuțiile de la] Geneva, există mai puține puncte, nu mai sunt 28, și multe elemente corecte au fost încorporate în acest cadru”, a declarat președintele ucrainean în discursul său de seara trecută.

„Echipa noastră a raportat deja astăzi despre noul proiect de pași și aceasta este cu adevărat abordarea corectă. Problemele sensibile, cele mai delicate puncte, le voi discuta cu președintele Trump”, a zis Zelenski.

El a spus că este în interesul Rusiei să perturbe procesul de pace și i-a avertizat pe ucraineni să acorde o atenție deosebită alertelor de raid aerian în zilele și săptămânile următoare, „deoarece înțelegem pe deplin cu cine avem de-a face”.

Zelenski a spus că, dacă negocierile vor continua pentru rezolvarea războiului, „nu trebuie să existe rachete, nu trebuie să existe atacuri masive asupra Ucrainei și a poporului nostru. Acesta este un lucru pe care cei care sunt puternici în lume îl pot asigura.”

emmanuel macron
ucraina
rusia
plan de pace
