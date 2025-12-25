€ 5.0890
Rusia își testează forța aeriană: bombardiere strategice au survolat nordul Peninsulei Scandinave
Data actualizării: 10:21 25 Dec 2025 | Data publicării: 10:19 25 Dec 2025

Rusia își testează forța aeriană: bombardiere strategice au survolat nordul Peninsulei Scandinave
Autor: Alexandra Curtache

harta Foto: Unsplash
 

Bombardiere strategice ruse cu rază lungă de acţiune Tu-95MS au efectuat un zbor planificat deasupra apelor neutre ale Mărilor Norvegiei şi Barents,

„Bombardiere strategice Tu-95MS (...) ale Forţelor Aerospaţiale Ruse au efectuat un zbor planificat în spaţiul aerian de deasupra apelor internaţionale ale Mărilor Barents şi Norvegiei”, la nord de Peninsula Scandinavă şi nord-vestul Rusiei, a declarat ministerul rus, conform informațiile transmise joi de AFP şi Reuters, conform Agerpres.

Zborul a durat mai mult de şapte ore.

„În anumite etape, bombardierele strategice au fost însoţite de avioane de vânătoare din ţări străine”, a mai adăugat ministerul.

Citește și: Mesajul de Crăciun al lui Zelenski: Putin să moară

Rusia susține că zborurile respectă dreptul internațional

Nici data acestor zboruri ale avioanelor Tu-95, capabile să transporte arme nucleare, nici ţările care şi-au desfăşurat forţele aeriene pentru a le monitoriza nu au fost specificate.

Ministrul rus a afirmat că astfel de zboruri au loc cu regularitate în multe părţi ale lumii şi sunt efectuate în conformitate cu dreptul internaţional.

Patrule aeriene ruso-chineze în apropierea Japoniei

La mijlocul lunii decembrie, Coreea de Sud şi Japonia au criticat survolurile avioanelor militare ruseşti şi chineze în apropierea teritoriului lor, ceea ce le-a obligat să desfăşoare de urgenţă avioane de vânătoare.

Potrivit autorităţilor nipone, în aceste patrule au fost implicate două avioane Tu-95 care au survolat Marea Japoniei pentru a face joncţiunea cu două bombardiere chinezeşti H-6 în Marea Chinei de Est, înainte de a zbura împreună în jurul Japoniei.

bombardiere
rusia
peninsula scandinava
forta aeriana
