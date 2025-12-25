Rusia își testează forța aeriană: bombardiere strategice au survolat nordul Peninsulei Scandinave

Bombardiere strategice ruse cu rază lungă de acţiune Tu-95MS au efectuat un zbor planificat deasupra apelor neutre ale Mărilor Norvegiei şi Barents,
„Bombardiere strategice Tu-95MS (...) ale Forţelor Aerospaţiale Ruse au efectuat un zbor planificat în spaţiul aerian de deasupra apelor internaţionale ale Mărilor Barents şi Norvegiei”, la nord de Peninsula Scandinavă şi nord-vestul Rusiei, a declarat ministerul rus, conform informațiile transmise joi de AFP şi Reuters, conform Agerpres.
Zborul a durat mai mult de şapte ore.
„În anumite etape, bombardierele strategice au fost însoţite de avioane de vânătoare din ţări străine”, a mai adăugat ministerul.
Nici data acestor zboruri ale avioanelor Tu-95, capabile să transporte arme nucleare, nici ţările care şi-au desfăşurat forţele aeriene pentru a le monitoriza nu au fost specificate.
Ministrul rus a afirmat că astfel de zboruri au loc cu regularitate în multe părţi ale lumii şi sunt efectuate în conformitate cu dreptul internaţional.
La mijlocul lunii decembrie, Coreea de Sud şi Japonia au criticat survolurile avioanelor militare ruseşti şi chineze în apropierea teritoriului lor, ceea ce le-a obligat să desfăşoare de urgenţă avioane de vânătoare.
Potrivit autorităţilor nipone, în aceste patrule au fost implicate două avioane Tu-95 care au survolat Marea Japoniei pentru a face joncţiunea cu două bombardiere chinezeşti H-6 în Marea Chinei de Est, înainte de a zbura împreună în jurul Japoniei.
de Val Vâlcu