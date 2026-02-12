Târgul de Turism al României, de  joi, la Romexpo

Timp de patru zile, evenimentul va reuni vizitatori și profesioniști din industria turismului: agenții de turism, tur-operatori, hoteluri și pensiuni, reprezentanți ai destinațiilor din țară și din străinătate, asociații de promovare și alți furnizori de servicii turistice.

Ediția din prima parte a anului propune un cadru în care publicul poate descoperi destinații din România prin prezentări, materiale informative și recomandări punctuale, dar și prin discuții directe cu profesioniștii din industrie. Accentul cade pe experiențe autentice, trasee tematice și opțiuni adaptate diferitelor tipuri de călători: familii, cupluri, grupuri sau călători individuali.

Târgul devine astfel un loc de întâlnire între inspirație și ofertă concretă: de la ideea de destinație, până la pachetul potrivit și informațiile necesare pentru a lua o decizie.

Vizitatorii vor avea acces la o paletă variată de propuneri pentru vacanțele din 2026: pachete early booking pentru litoralul românesc, destinații exotice și sejururi în străinătate, oferte speciale și reduceri disponibile exclusiv pe perioada târgului, vacanțe la munte, turism balnear și de wellness, circuite culturale și tematice în România și în străinătate.

Ediția din februarie aduce în atenție și sectorul nou dedicat ospitalității, pentru că turismul nu înseamnă doar destinații și transport, ci și ospitalitate, servicii și infrastructură. Hospitality HUB este un context relevant pentru segmentul de cazare și HoReCa, punând accent pe soluții, dotări și direcții de modernizare care susțin calitatea experienței turistice, informează Agerpres. (Claudia Calotă)