Atenție, români! Moneda care dispare complet
Data publicării: 22:31 07 Ian 2026

Atenție, români! Moneda care dispare complet
Autor: Irina Constantin

bani portofel, leva bulgareasca Imagine cu portofel, bani. Foto: Pixabay
 

O monedă dispare complet și românii ar trebui să știe asta.

Bulgarii fac clarificări importante după speculațiile potrivit cărora ar urma să fie prelungită perioada de tranziție leva - euro. Amintim că de la începutul lunii ianuarie, Bulgaria a intrat oficial în zona euro. În acest moment, folosește în paralel leva și euro. 

De altfel, la cursul de schimb valutar transmis zilnic de BNR, leva nu mai apare, ultima zi în care a fost raportat cursul leu - leva a fost 31 decembrie 2025, când valoarea era de 2,6068 lei. De la 1 ianuarie 2026, leva bulgărească se calculează și se convertește la un curs fix, stabilit la 1 euro = 1,95583 leva. 

Informația este de interes pentru români, în contextul tranzitării Bulgariei - și nu numai.

În urma speculațiilor privind prelungirea perioadei de tranziție, Ministerul Finanțelor din Bulgaria a clarificat că perioada de o lună de dublă circulație a levei și euro în Bulgaria nu va fi prelungită și se va încheia oficial pe 31 ianuarie 2026. Anunțul vine ca răspuns la speculațiile publice care sugerează că modificările aduse Legii privind introducerea euro în Republica Bulgaria (ZVERB) ar putea prelungi perioada de tranziție. Ministerul a negat ferm astfel de afirmații, subliniind că nu au fost organizate sau planificate întâlniri cu privire la nicio prelungire, notează Novinite. 

De ce doar o lună de tranziție de la leva la euro

Perioada de o lună a fost stabilită în lege pentru a oferi cetățenilor timp suficient pentru a se adapta și a schimba banii, reducând în același timp provocările logistice și costurile suplimentare pentru comercianți, care altfel ar trebui să mențină ambele monede pentru mai mult timp. Perioada a fost stabilită în urma unei consultări publice și a fost revizuită și aprobată de Consiliul de Coordonare pentru Pregătirea Bulgariei pentru Aderarea la Zona Euro. Acest consiliu include reprezentanți ai Băncii Naționale a Bulgariei (BNB), Comisiei de Supraveghere Financiară, instituțiilor statului, organizațiilor de consumatori, ONG-urilor, experților academici, precum și ai Comisiei Europene și Băncii Centrale Europene.

Ministerul a menționat că în alte țări care adoptă moneda euro, perioada maximă de dublă circulație a fost în general de o lună, cele mai recente membre, Lituania, Letonia, Estonia, Slovacia și Slovenia, optând pentru perioade și mai scurte, de două săptămâni. Doar Malta și Cipru au ales o tranziție de o lună.





