Suspendarea permisului pentru șoferii care nu-și plătesc amenzile, retrasă - surse

Se pare că proiectul prin care șoferii care nu-și plătesc amenzile în maximum 90 de zile rămân fără permis nu ar fi primit aviz pozitiv de la Ministerul Justiției și ar fi fost retras de către coaliția de guvernare.

Conform unor surse Digi24, acest proiect ar fi neconstituțional, prin urmare Guvernul ar fi renunțat complet la el.

Proiectul prevedea ca șoferii care nu-și plătesc amenzile în 90 de zile rămân automat fără permis. Ar fi fost motivat de procentul scăzut al achitării amenzilor rutiere. În 30 de zile de la momentul primirii amenzii, șoferul ar fi fost înștiințat cu privire la această situație. El și-ar fi recuperat dreptul de a conduce doar după ce ar fi dovedit plata amenzilor.

”La finalizarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, pentru a intra în posesia permisului de conducere, titularul acestuia prezintă dovada achitării tuturor obligațiilor de plată a creanțelor provenite din amenzile contravenționale care le-au fost aplicate în calitate de conducători de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie potrivit prezentului act normativ datorate bugetului local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază își are domiciliul”, se arăta în proiectul de OUG, pus în transparență decizională.