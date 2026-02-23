Ucraina a atacat, din nou, conducta petrolieră Drujba. Cresc tensiunile cu Ungaria și Slovacia

Drone lansate de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit luni o staţie de pompare a conductei petroliere Drujba în regiunea rusă Tatarstan, staţie care este esenţială pentru funcţionarea conductei ce transportă petrol rusesc către Slovacia şi Ungaria, ţări ce au început să-şi pună în practică ameninţările cu represalii faţă de Ucraina, pe care o acuză că menţine blocat din ianuarie tranzitul petrolului rusesc prin această conductă, transmit agenţiile Reuters, EFE și Agerpres.

Surse ruseşti au semnalat iniţial noul atac ucrainean cu drone asupra infrastructurii conductei Drujba, atac confirmat între timp de surse anonime din SBU şi de publicaţii ucrainene precum The Kyiv Independent şi Ukrainska Pravda. Sursele au descris infrastructura avariată ca fiind esenţială pentru funcţionarea conductei.

Acest ultim atac ucrainean asupra infrastructurii conductei ameninţă să escaladeze şi mai mult tensiunile dintre Ucraina, de o parte, şi Slovacia şi Ungaria, de cealaltă parte, aceste două ţări din urmă protestând anterior faţă de atacurile repetate ale Ucrainei asupra oleoductului Drujba.

Ucraina, acuzată că blochează conducta Drujba

După un astfel de atac, efectuat pe 27 ianuarie pe secţiunea ucraineană a conductei şi atribuit Rusiei de către Ucraina, fluxul de petrol prin conductă a fost oprit şi nu a mai fost reluat de atunci. Premierul ungar Viktor Orban şi cel slovac Robert Fico susţin că reparaţiile după acel atac s-au încheiat, dar că Ucraina menţine blocată conducta într-o acţiune de "şantaj politic" împotriva Budapestei, întrucât Orban refuză să o susţină în războiul cu Rusia şi se împotriveşte unei aderări viitoare a Ucrainei la UE.

Ungaria şi Slovacia, ţări lipsite de ieşire la mare şi care astfel se pot aproviziona mai greu cu petrol din alte surse, sunt acum nevoite să recurgă la rezervele lor strategice de petrol, în care dispun de stocuri ce le asigură consumul pentru aproximativ trei luni. Ca represalii, Ungaria a sistat livrările de motorină, gaze şi electricitate către Ucraina, iar luni a blocat prin veto al 20-lea pachet de sancţiuni ale UE împotriva Rusiei şi a blocat de asemenea noul împrumut european de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei.

La rândul ei, Slovacia a suspendat luni livrările de electricitate către Ucraina, până la reluarea fluxului de petrol prin conducta Drujba. "Începând de astăzi, dacă partea ucraineană se adresează Slovaciei cu vreo cerere de asistenţă pentru stabilizarea reţelei de energie a Ucrainei, nu va primi o astfel de asistenţă", a declarat premierul Robert Fico.

Ucraina respinge acuzațiile de la Budapesta și Bratislava

În acest timp, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a cerut Ungariei şi Slovaciei să transmită "ultimatumuri" Rusiei, nu Ucrainei. "Aceste două ţări (Ungaria şi Slovacia) nu pot ţine întreaga UE ostatică. Le îndemnăm pe amândouă să se angajeze faţă de o cooperare constructivă şi un comportament responsabil", a indicat ministrul ucrainean, referindu-se la represaliile ungare şi slovace după blocarea de către ţara sa a conductei Drujba, inclusiv la blocarea de către Ungaria a împrumutului european necesar Ucrainei pentru a putea continua războiul cu Rusia şi pentru a-şi finanţa deficitul bugetar.

Liderii europeni au convenit în decembrie asupra unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, finanţat prin emiterea de datorie comună a UE, dar pe care Ucraina îl va rambursa numai dacă Rusia îi va plăti "reparaţii de război" şi care va fi garantat de bugetul UE, adică de statele membre. Trei dintre acestea, respectiv Ungaria, Republica Cehă şi Slovacia, au cerut şi au obţinut o scutire de la participarea la mecanismul de garantare a împrumutului, ameninţând că în caz contrar l-ar fi putut bloca prin veto. Premierul Viktor Orban a spus că acest împrumut nu va fi niciodată rambursat de Ucraina, întrucât Rusia nu va dori să-i plătească reparaţii de război, caz în care statele UE garante vor trebui să-l plătească în final.

Într-o scrisoare transmisă preşedintelui Consiliului European, Antonia Costa, premierul ungar Orban descrie sabotarea conductei Drujba de către Ucraina drept "un act neprovocat de ostilitate care subminează securitatea energetică a Ungariei" şi avertizează că ţara sa va menţine blocat respectivul împrumut european atât timp cât Ucraina va menţine blocată conducta de petrol.